SBS acquisisce Vivanco Austria

SBS ha perfezionato l’acquisizione di Vivanco Austria, distributore di accessori per audio, video e telefonia mobile da decenni affermato sul mercato austriaco. L’accordo rappresenta un traguardo di importanza strategica per l’Azienda di Miasino.



“Il know-how di un gruppo strutturato come SBS è fondamentale per poter diversificare

la gamma di prodotti attualmente presente sul nostro mercato e fornire articoli di qualità ad

un pubblico sempre più esigente” ha commentato Thomas Marik, Country Manager di Vivanco

riconfermato da SBS.



“Con il raggiungimento di questo obiettivo consolidiamo ulteriormente il posizionamento

raggiunto nel settore avvalendoci, anche, di un nome prestigioso nonché punto di riferimento

in Austria”, ha commentato Sandro Storti, CEO di SBS. “Questa acquisizione ci permetterà di

raggiungere i consumatori austriaci e accrescere la nostra presenza nel panorama europeo”.

L’obiettivo principale per SBS sarà incrementare l’autorevolezza del marchio, rinforzando

ulteriormente l’offerta attualmente disponibile sul mercato, e consolidare la posizione di

leadership nel panorama europeo.

