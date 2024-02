SBS, al MWC 2024 nuovi accessori per smartphone e tablet

A presentare le novità che vedremo arricchire prossimamente i dispositivi, è Sbs che dal Mobile World Congress svela i nuovi prodotti in portfolio. Tra questi, cover che proteggono gli smartphone che nascono dalla sinergia tra Puro e D3O.

Proteggere lo smartphone con cover e screen protector

A proteggere lo smartphone dagli impatti ci pensa D3O che ha collaborato con Puro per approdare alla gamma Sbs. Il materiale D3O, realizzato dalle aziende, può dare vita a cover e screen protector resistenti e in grado di assorbire e dissipare l’energia dell’urto, con un minor danno all’impatto accidentale. I prodotti si rivolgono a dispositivi Apple e Samsung, i cui foldable possono ora arricchirsi dei nuovi accessori.

GRS segna un nuovo traguardo nella sostenibilità, con l’azienda impegnata a ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. La certificazione Global Recycled Standard testimonia l’impegno verso la produzione e distribuzione responsabile, con una linea di cover e screen glass sostenibili per iPhone e Samsung. Case&me presenta la sua collezione estiva, rivolta a un pubblico alla moda con accessori come la Coco Collection in corda, e le collezioni Jelly e Rollie in silicone, caratterizzate da cover trendy con fiori in rilievo. Infine, Sbs lancia Fast Skin 4.0, l’ultima innovazione nel campo delle soluzioni personalizzate per la protezione degli smartphone nel settore retail. Questo sistema di taglio per pellicole protettive è dotato di un display orientabile e connettività avanzata, con SBS Maxi Roll che supporta la produzione su larga scala, ottimizzando i processi per le grandi aziende.

Caricare i device

Qi2 è l’ultimo standard per la ricarica wireless magnetica; migliora l’efficienza della ricarica, ma anche la facilità d’uso, secondo quanto confermato dal distributore. In particolare viene menzionata la tecnologia Magnetic Power Profile, in grado di allineare in autonomia i dispositivi alla stazione di ricarica. La trasmissione è assicurata più efficiente e veloce, rispetto alle soluzioni di ricarica wireless tradizionali. Le nuove soluzioni di ricarica rapida vedono come protagonisti i Power Bank Alta Densità, una combinazione di potenza e design a dimensioni ridotte. Disponibili con batterie da 5.000 mAh e da 10.000 mAh, i power bank presentano una tecnologia al litio con celle ad alta densità che consentono di ottenere un prodotto per la ricarica ancora più compatto senza sacrificare le prestazioni.

Music Hero rebranding: freedom and connectivity

La costante ricerca dell’innovazione e il desiderio di riflettere appieno i gusti in continuo cambiamento delle nuove generazioni sono stati alla base del recente rebranding di Music Hero, brand di accessori audio pensato per la Gen Z amante della musica. Si è ridefinito il concetto centrale del marchio, l’identità visiva a livello di logo e packaging, e il posizionamento del marchio, rivisitando la gamma di prodotti con un approccio più colorato, divertente e dal design moderno. Un esempio è il modello Stereo TWS Fluo, disponibile in diverse forme e colorazioni fluo. Il modello delle Stereo Light POP, è dotato di luci LED sulle cuffie.

Ecco i Lock Pro

L’azienda ha introdotto anche nuova linea di supporti Lock Pro, progettati per migliorare l’esperienza utente combinando libertà e sicurezza. Questi supporti universali vantano un sistema di aggancio brevettato, veloce e intuitivo, ideali per l’uso quotidiano e sportivo su biciclette, monopattini, moto e auto. L’ecosistema Lock Pro comprende cover compatibili e un adattatore universale per una vasta gamma di superfici.

Gli accessori per la mela morsicata

Il marchio Puro, specializzato in accessori Apple, espande la sua offerta con i nuovi caricatori GaN da 70W, 96W e 140W. Questi dispositivi, compatti e potenti, utilizzano il Nitruro di Gallio per una ricarica efficiente e ridotta produzione di calore, consentendo di caricare simultaneamente fino a quattro dispositivi.