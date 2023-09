SBS all’IFA, accessoristica per smartphone con uno sguardo allo stile

SBS, azienda di accessori per smartphone fondata sui pilastri dell’innovazione, della diversificazione e della qualità, è pronta a fare il suo ingresso a IFA 2023. L’obiettivo è quello di offrire prodotti di prestigio e dal design distintivo, attraverso soluzioni tecnologiche innovative e in linea con le esigenze dei diversi target.

All’interno dello spazio espositivo di SBS i visitatori saranno accompagnati in un’esperienza immersiva tra nuovi prodotti e servizi. Saranno presentate svariate novità, prime fra tutte nei campi di energia e ricarica. Sarà poi affrontato il tema dell’energia sostenibile con accessori per una ricarica portatile, smart ed eco-friendly, pensati soprattutto per chi ama le attività all’aria aperta ma non vuole rinunciare al comfort di casa.

Passando al mondo dell’audio, saranno mostrate tecnologie all’avanguardia che offrono un’esperienza d’ascolto immersiva e di qualità. Per la categoria utilità, oltre ai nuovi prodotti, sarà svelato il forte restyling che SBS ha voluto intraprendere sia a livello di design che a livello di packaging.

La linea fashion mostrerà come l’innovazione costante si intrecca con l’eleganza e la moda, con prodotti in grado di esprimere la personalità e lo stile della persona. Infine, nuove frontiere per il comparto dei servizi: dalla protezione alla personalizzazione, fino alle soluzioni innovative che mirano a semplificare la vita dei mobile users.