SBS: arriva una collezione di accessori con i Peanuts

Il marchio case&me prende sempre più forma. A pochi mesi dal suo debutto SBS accelera e la strategia di brand identity con una nuova e importante collaborazione, quella con PEANUTS – i fumetti di Snoopy, Charlie Brown, Linus e altri personaggi famosi. Con tale scopo, l’azienda italiana proporrà una serie di accessori in co-branding.

L’intento è quello di suscitare un interesse presso generazioni diverse – dalla X, ai Millennials, alla Z. La popolarità e l’influenza dei personaggi Peanuts rappresenta un mood nostalgico, ricercato sia da chi ha vissuto questi fumetti dal principio, sia dai giovanissimi che cercano un richiamo al passato per trovare ispirazione o affermare un proprio stile.

PEANUTS è un fumetto incentrato sui personaggi. Schulz ha riempito il suo mondo di personalità uniche e le mescolava e le abbinava per ottenere il massimo effetto comico. Capire i personaggi, le personalità e il modo in cui si relazionano tra loro è la forza trainante dietro gran parte della sua scrittura.

La collezione ha come obiettivo quello di trasmette i valori affini tra PEANUTS e case&me: autenticità, unicità e il sentirsi liberi di essere sé stessi, inseguendo i propri sogni. Emerge, inoltre, la metafora del viaggio alla scoperta di sé stessi. Il cast principale dei personaggi è così ben definito che ogni accessorio potrebbe creare una storia, ognuna con proprie scelte stilistiche:



SPACE TRAVEL. Snoopy è un instancabile sognatore che, con la sua fervida immaginazione, riesce a rendere la propria vita non ordinaria. La linea di prodotti celebra la libertà di sognare ed essere chi si vuole realmente.



BETTER TOGETHER. Stare insieme è la cosa più importante e i Peanuts lo sanno bene. SBS vuole celebrare l’importanza dell’amicizia attraverso una collezione che si prende cura degli accessori, come Snoopy dei suoi amici.

DAILY MOOD. Nella vita quotidiana sono tantissime le emozioni che si provano ogni giorno. Attraverso questi accessori si può esprimere tutto ciò che c’è di più umano nella realtà: gioia e serenità, ma anche rabbia come per la piccola Sally, sempre alla ricerca di risposte ai suoi dubbi esistenziali.

Da questa partnership, che prevede un accordo a livello Europeo per ben due anni, sono nati prodotti distinguibili in quattro categorie:

Wonder airPod case: la custodia per AirPods è realizzata in TPU e risulta perfetta per una protezione solida e, allo stesso tempo, piacevole al tatto. Gli alloggiamenti al suo interno si adattano alla forma della basetta AirPods ed il pratico sportello offre una garanzia in più: si alimenta la basetta senza rimuoverla dalla custodia. È, inoltre, compatibile con la ricarica wireless. Il laccetto a spirale e a molla permette di attaccare facilmente la custodia a zainetti, borsette, cinture o indossarla al polso come braccialetto ed esprimere unicità ed autenticità.

Fancy Hand bag: questa borsetta permette di riporre chiavi, trucchi, documenti, cavi di ricarica, caricatori da rete, ma anche dispositivi come un e-reader oppure uno smartphone. È dotata, infatti, di due capienti tasche che la rendono perfetta per i viaggi e per la vita di tutti i giorni. A lato della borsetta è presente anche un pratico laccetto pensato per trasportarla facilmente. Si può applicare ad una borsa, riporla dentro uno zaino più grande, portarla a mano o al polso.



Snappy holder: dopo il successo del lancio sul mercato nel Dicembre 2022, SBS ha rivisitato i pattern del dischetto da applicare sul retro dello smartphone: ora si può esprimere la propria personalità anche con Snoopy e i Peanuts. Il supporto a tema Space Traveller, per esempio, celebra la libertà delle persone di sognare in qualunque momento. Restano le caratteristiche principali del prodotto in quanto è facilissimo da usare: utilizzabile come stand pronto all’uso o come supporto per i selfie, grazie a una presa comoda e sicura. Nel primo caso bisogna sollevare la levetta e agganciarla nella fessura del dischetto stesso; nel secondo caso basta alzare la levetta e inserire le dita tra il dischetto e il telefono per usarlo facilmente.

Ricordiamo che questo accessorio è nato per essere abbinato allo smartphone tramite la tecnologia Magsafe. È utilizzabile, quindi, su tutti gli iPhone dal modello 12 in poi; il telefono non deve avere pellicole e/o cover se non quelle che includono già Magsafe. Per renderlo, però, universale e andare così incontro a tutte le esigenze dei consumatori, SBS ha incluso nella confezione un adesivo per poter attaccare Snappy Holder a qualsiasi telefono, con o senza la presenza di una cover.

L’idea che ogni cliente possa costruire la propria immagine con accessori di tendenza e al tempo stesso originali e simpatici, avvalora anche l’impronta di case&me che offre maggiori informazioni sui prodotti, sul mercato, sui bisogni e su aspetti emotivi e valorali.