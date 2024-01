SBS collabora con D3O per realizzare protezioni per smartphone ultra resistenti

SBS ha concluso una nuova partnership con D3O, azienda conosciuta per la realizzazione di protezioni per smartphone di alta qualità. La collaborazione ha dato vita a una gamma di prodotti adatti a tutte le situazioni, anche le più estreme.

La nuova linea è composta da cover e screen protector realizzati con il materiale D3O, che forniscono una protezione più sottile e avanzata per i telefoni contro urti e cadute. Quest’ultimo è stato stato ideato da un team di chimici e ingegneri per offrire la massima flessibilità e resistenza.



In caso di impatto, il nuovo materiale D3O assorbe e dissipa l’energia generata. Una volta assorbito l’urto, il materiale ritorna al suo stato originale, riducendo drasticamente i danni al dispositivo.

Questa partnership rappresenta una grande evoluzione per entrambe le aziende, specialmente nell’espansione verso nuove frontiere di protezione per dispositivi mobili.