SBS lancia Fast Skin – il nuovo servizio dedicato al B2B per l’applicazione di pellicole protettive.

“Fast Skin è la soluzione che permette di applicare una pellicola protettiva sul fronte e sul retro dello smartphone in circa 4 minuti, riducendo le tempistiche di installazione del 75% rispetto al resto del mercato” – spiega Federico Erbea, Head of Product Management.

“Dal punto di vista tecnico, ci sono alcuni aspetti importanti da sottolineare: innanzitutto la protezione per schermo viene tagliata su misura, al momento, in meno di un minuto; aderisce perfettamente anche ai bordi, fornendo così una protezione completa del device.” e conclude “l’applicazione è effettuata a secco, e quindi estremamente veloce”.

SBS mette a disposizione del rivenditore un kit completo concesso in comodato d’uso gratuito, un sito internet – www.fastsk.in – e un servizio di assistenza dedicato (via e-mail [email protected] oppure tramite il numero telefonico 0322/980909).

Il kit è composto da una macchina da taglio, un tablet e un pratico tappetino antiscivolo: in questo modo l’operatore sarà ulteriormente facilitato nell’applicazione della pellicola.

“Con Fast Skin vogliamo soddisfare le esigenze delle tante, tantissime persone che, non possedendo device di alta gamma, spesso non riescono a trovare soluzioni efficaci per la protezione del display: basti pensare che al momento riusciamo a coprire più di 1.000 modelli di smartphone diversi, ma il database è in continuo e costante aggiornamento. Quando uscirà un nuovo device, noi saremo pronti.” afferma Marco Visconti Marketing and Product Director.

Fast Skin è solo l’ultimo arrivato nella famiglia delle Protezioni Display, una categoria che negli ultimi mesi ha conosciuto un importante sviluppo con l’arrivo di Fast Glass, Full Body 360° e Flexible Glass.