SBS: una nuova linea di accessori con tecnologia antimicrobica

SBS, azienda italiana leader nel mercato degli accessori e nelle soluzioni innovative, ha firmato una partnership con Addmaster L.t.d, azienda inglese leader europeo nelle tecnologie antibatteriche.

Grazie a questa collaborazione, SBS, nel mese di luglio, lancerà una nuova linea di accessori per smartphone che sfrutterà BioMaster, una tecnologia antimicrobica in grado di ridurre, prevenire e inibire in modo proattivo fino al 99,9% la crescita di batteri sulle superfici trattate con questo principio.

“Questo accordo porterà valore al mercato dell’elettronica di consumo, ne sono certo” – commenta Alessandro Storti, CEO di SBS. “Durante le settimane di lockdown, infatti, non abbiamo abbandonato l’indole innovativa che ci contraddistingue e abbiamo cercato nuove soluzioni per rispondere alle più alte esigenze qualitative dei nostri clienti”.

Karl Shaw, Marketing Manager di Addmaster, aggiunge: “Siamo felici di lavorare con SBS. La possibilità di approcciare il mercato dell’elettronica di consumo è un’importante svolta tecnologica per noi e per gli ambienti con criticità igieniche”.

BioMaster, tecnologia agli ioni d’argento utilizzata anche in campo medico, è sicura per l’ambiente e per l’uomo: aiuta a mantenere le superfici igienizzate e riduce il rischio di contaminazione incrociata.



Gli accessori della nuova linea BioMaster sono custodie e screen protector dedicati a smartphone Apple, Samsung e Huawei. Il principio antimicrobico, incorporato direttamente in fase di produzione, garantisce una protezione da microbi e batteri estremamente efficace e certificata.