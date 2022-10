Scaricare video da YouTube: è davvero possibile?

Siamo certi che anche tu ami guardare i video di YouTube durante i tuoi momenti di vita quotidiana. Nel corso degli anni, YouTube è diventato uno dei passatempi preferiti di milioni di persone con miliardi di ore di video viste durante il giorno. Quando si parla di YouTube non è corretto pensare solamente alla musica: infatti, la piattaforma offre numerosi video tutorial in cui imparare a svolgere qualsiasi tipo di attività e mestiere. Insomma, si tratta di un sito web in cui le persone possono tranquillamente formarsi e passare del tempo di qualità.

Nel caso tu volessi scaricare video da YouTube devi sapere che ci sono delle alternative a tua disposizione che ti renderanno la vita piuttosto semplice. Nelle prossime righe, abbiamo deciso di mostrarti un’opzione valida, gratuita e semplice da utilizzare. Continua a leggere il nostro articolo per saperne di più.

Come scaricare video da YouTube

Negli ultimi anni, il panorama di software che consentono agli utenti di scaricare video da YouTube si è alimentato di una serie di alternative valide a tua disposizione. Tuttavia, non tutti i software che troverai online ti garantiranno un certo tipo di vantaggi.

Ad esempio, quando ti rivolgi ad un tool online come OnlineVideoConverter, scoprirai che ha tutte le caratteristiche che hai sempre desiderato. Scaricare un video da YouTube con questo strumento è davvero molto semplice.

Il primo passo da completare è copiare e aggiungere il link dell’URL al downloader di YouTube. Quindi, copia e incolla il link del video che hai intenzione di scaricare e inseriscilo nella riga per avviare la conversione.

Successivamente, è arrivato il momento di impostare il formato del video di YouTube che ti interessa maggiormente. Potrai scegliere tra MP4 e MP3 nel caso tu voglia scaricare solamente l’audio.

Fatta questa scelta, fai click sul pulsante sotto il campo di immissione “Converti” e attendi che avvenga la conversione del contenuto. Al termine di questo passaggio, fai click sul tasto download per scegliere l’estensione e la qualità a cui desideri accedere. Al termine di questo procedimento, potrai finalmente salvare questo file sul tuo PC oppure su qualsiasi dispositivo tu desideri. Continua a leggere il nostro articolo per saperne di più.

Vantaggi di scaricare video da YouTube

Uno dei benefici che otterrai utilizzando un software di questo tipo è che avrai a disposizione i tuoi video preferiti sempre, in qualsiasi momento, anche quando non sei connesso ad internet. Inoltre, stiamo parlando di un software completamente gratuito che non richiede alcun tipo di registrazione oppure di installazione sul tuo PC.

Insomma, si tratta di una soluzione davvero interessante se hai intenzione di scaricare video da YouTube senza alcun tipo di problema. Un tool di questo tipo è molto raro da trovare online perché spesso le altre soluzioni sono piene di pubblicità, popup e altro che mortificano la tua esperienza come utente. Per questo motivo, consigliamo assolutamente di affidarti ad un prodotto online come OnlineVideoConverter per scaricare video da YouTube in totale sicurezza e in una manciata di minuti.