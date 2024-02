Schermo telefono rotto come vederlo su pc 2024 | SAMSUNG

Essere costretti ad affrontare il problema di uno schermo rotto su un telefono Samsung può essere estremamente frustrante, specialmente se si ha urgente bisogno di accedere ai dati presenti sul dispositivo. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni che consentono di visualizzare il contenuto del telefono su un computer, anche quando lo schermo è danneggiato. In questo articolo, esploreremo quattro metodi diversi per affrontare questa situazione, evidenziando le relative procedure e le loro peculiarità.

Parte 1: Come vedere schermo rotto Android su pc utilizzando Droidkit

Droidkit è uno strumento versatile e affidabile che consente agli utenti di gestire i propri dispositivi Android direttamente dal proprio computer. Può aiutarti a ripristinare il tuo telefono Android rotto alla normalità ed estrarre i dati dal telefono Android rotto quando hai uno schermo rotto, oltre a essere in grado di visualizzare in anteprima i tuoi dati prima dell’estrazione.

Facile da usare, ti aiuta a visualizzare facilmente lo schermo del telefono rotto sul PC.

Recupera contatti, messaggi, registri delle chiamate,WhatsApp, foto, file audio, video.

Compatibile con una varietà di dispositivi Android, tra cui Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, ecc.

Droidkit fornisce anche molte altre funzionalità utili come lo sblocco dello schermo, il backup e il ripristino dei dati.

Passo 1. Scarica e installa Droidkit sul tuo computer.

Avvia il programma e scegli Estrai Dati > Da Dispositivo Crash di Sistema.

Passo 2. Collega il telefono Samsung al computer tramite cavo USB.

Una volta che il telefono è stato riconosciuto dal software, seleziona i dati che desideri estrarre e fai clic su Inizia.

Passo 3. Accedi alla modalità download.

Inserisci il codice PDA del tuo telefono Samsung in questa pagina e fai clic su “Scarica firmware”.

Passo 4. Accedi ai file sullo schermo Android rotto

Visualizza i dati sullo schermo Samsung danneggiato qui, puoi selezionare i dati che desideri estrarre, fai clic su Al PC.

Come visualizzare lo schermo rotto sul PC tramite ADB

Anche se questa soluzione può risultare complessa per gli utenti meno esperti, utilizzare ADB (Android Debug Bridge) offre un altro modo per accedere ai dati di un telefono con uno schermo rotto.

Passo 1. Assicurati di avere installato i driver USB appropriati per il telefono Samsung sul tuo computer.

Passo 2. Scarica e installa il pacchetto ADB sul tuo computer.

Passo 3. Collega il telefono al computer tramite cavo USB e avvia il terminale.

Passo 4. Esegui il comando adb devices per verificare che il telefono sia stato riconosciuto correttamente.

Passo 5. Utilizza i comandi ADB appropriati per visualizzare lo schermo del telefono sul PC.

Limitazioni: questa procedura richiede una certa familiarità con il terminale e può essere complicata per gli utenti meno esperti.

Come visualizzare il telefono Android rotto tramite l’adattatore OTG

Se il tuo telefono supporta la connettività OTG (On-The-Go), è possibile utilizzare un adattatore OTG per collegare una tastiera o un mouse al telefono e interagire con esso anche se lo schermo è danneggiato.

Passo 1. Acquista un adattatore OTG compatibile con il tuo telefono e un mouse o una tastiera USB.

Passo 2. Collega l’adattatore OTG al telefono e quindi collega il mouse o la tastiera all’adattatore.

Passo 3. Abilita il debug USB su Android per connettere Android rotto al computer. Ora puoi visualizzare lo schermo Android su PC con schermo rotto e copiare i dati Android sul PC.

Come recuperare rubrica dal telefono schermo rotto tramite Google Contatti

Se il tuo obiettivo principale è recuperare rubrica da Samsung schermo rotto, puoi utilizzare Google Contatti per sincronizzare e recuperare i tuoi contatti dal cloud.

Passo 1. Accedi al tuo account Google sul computer e vai alla sezione “Contatti”. Qui troverai tutti i contatti sincronizzati con il tuo account Google.

Passo 2. Esporta questi contatti in vari formati, come CSV o vCard, per importarli su un altro dispositivo o servizio.

Conclusione

In conclusione, affrontare un telefono con uno schermo rotto può essere un’esperienza stressante, ma ci sono diverse soluzioni disponibili per accedere ai dati del dispositivo. Dalle opzioni software come Droidkit e ADB, all’utilizzo di accessori come gli adattatori OTG, è possibile trovare una soluzione adatta alle proprie esigenze e competenze tecniche. Con Droidkit, puoi superare con successo il problema dello schermo rotto e ripristinare l’accesso ai dati del telefono.