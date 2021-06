Scommettere in tempo reale? È possibile con le app

All’origine il telefonino serviva per chiamare, era ingombrante, aveva un discreto peso e scarsa maneggevolezza. Averlo era un lusso e chi lo possedeva era considerato diverso. E serviva per chiamare, al massimo per inoltrare messaggi. Esattamente l’opposto della situazione in cui ci troviamo adesso dove il cellulare è smart, comodo e l’hanno praticamente tutti (chi non lo possiede è sempre più difficile da incontrare). Gli apparecchi di ultima generazione consentono di fare sempre più cose e questo ha cambiato l’economia: oggi per un’azienda è diventato praticamente obbligatorio possedere almeno sito e canali social, per non parlare del fenomeno delle app, che si sta diffondendo a macchia d’olio. Anche il mondo delle scommesse è cambiato, tanto che online è possibile consultare, ad esempio, un elenco di app di scommesse come si vede su app-scommesse.com, una vera e propria guida con tanto di recensioni. Uno dei servizi più amati è quello che consente di scommettere in tempo reale, vediamo perché!

Le app più popolari

Al primo posto c’è SNAI, in forte crescita in Italia grazie alle sue prestazioni, in particolare la velocità e l’efficienza su mobile. Inoltre offre, oltre alla possibilità di scommettere sugli eventi sportivi, ulteriori servizi come casinò, poker, giochi, ecc. ecc.

Altre app in ascesa sono:

● William Hill . Si tratta di un’azienda con tanti anni di esperienza in ambito internazionale e presente in Italia dal 2011. Una volta scaricata, piazzare le scommesse risulterà molto semplice. Ottima anche la sicurezza.

. Si tratta di un’azienda con tanti anni di esperienza in ambito internazionale e presente in Italia dal 2011. Una volta scaricata, piazzare le scommesse risulterà molto semplice. Ottima anche la sicurezza. ● Eurobet . In questo caso la versione per Android è arrivata a un livello di qualità tale da essere preferita a quella desktop, per convenienza e praticità, anche nella fase di installazione su dispositivo mobile.

. In questo caso la versione per Android è arrivata a un livello di qualità tale da essere preferita a quella desktop, per convenienza e praticità, anche nella fase di installazione su dispositivo mobile. ● 888Sport . Il marchio è conosciuto per le scommesse sportive (con uno dei palinsesti più ricchi) ma anche per i servizi di casinò online e poker.

. Il marchio è conosciuto per le scommesse sportive (con uno dei palinsesti più ricchi) ma anche per i servizi di casinò online e poker. ● Sisal. Ottima sia per quanto riguarda l’ambito sportsbook che i giochi virtuali.

Come si può vedere, queste app hanno tutte in comune il fatto di avere più settori in cui giocare, non solo per quello molto amato dello sport. Perché scommettere sullo sport piace così tanto? Perché non entra in gioco solo la componente di fortuna, ma l’abilità della persona fatta di istinto, costante aggiornamento sulla situazione di squadre e giocatori, con una piccola dose di, ci vuole anche quella, fortuna.

In tempo reale

Scommettere in tempo reale è forse la funzione più amata. Questo perché c’è suspense, anche perché nello sport, si sa, i risultati possono cambiare all’ultimo momento contro tutte le previsioni. Le scommesse in tempo reale, infatti, vengono fatte mentre è in corso l’evento, non prima, cosa che non era possibile fino a pochi anni fa.

Uno degli altri fattori che entra in gioco in questo caso è il tempismo (e la velocità), perché le quote cambiano rapidamente e bisogna farsi trovare pronti, senza esitazione.

Lo sport non è solo un’attività fisica, è soprattutto fatto di elementi psicologici, capaci più di qualsiasi fattore tecnico di cambiare il risultato di un match. Questo vale ancora di più per gli sport di squadra dove all’aspetto mentale del singolo bisogna sommare le dinamiche di squadra e il fattore campo. Proprio quest’ultimo negli ultimi tempi sta diventando di difficile previsione perché con le partita a porte chiuse e l’assenza di pubblico è diventata davvero un’incognita capire se tra giocare in casa o no c’è differenza: i risultati sportivi parlano di un maggiore equilibrio (lo si è visto moltissimo, ad esempio, durante i play off di basket).

Non solo scommesse

Il mondo delle app come abbiamo visto è ancora in costante evoluzione. Il settore delle scommesse non è il solo in cui si può interagire in tempo reale, anzi, questa soluzione è apprezzata da moltissimi altri settori.

Un esempio su tutti, il meteo. Si tratta di un ambito in cui la capacità di fare previsioni è estremamente difficile perché basta un atomo nell’atmosfera e i fenomeni possono cambiare totalmente. Poter essere aggiornati costantemente è quindi fondamentale.

La stessa cosa vale per quanto riguarda il traffico, non solo automobilistico ma anche degli altri mezzi di comunicazione, come bus e treni, per i quali un monitoraggio aggiornato permette di capire come agire nel caso di coincidenza. Per quanto riguarda l’auto, il servizio consente invece di evitare situazioni di coda e incidenti, scegliendo la strada più sicura e veloce attraverso navigatori sintonizzati anch’essi in real time.