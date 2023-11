Segway-Ninebot entra nel mondo dell’alimentazione energetica domestica con Segway Cube

Segway-Ninebot, azienda nota per la produzione di monopattini elettrici, è entrata nel settore dell’home energy storage con la serie di stazioni di alimentazione portatili Segway Cube.

Attualmente, la gamma è composta da due modelli: il Segway Cube-1000 con una capacità di 1 kWh e il Segway Cube-2000 con una capacità di 2 kWh. Nei prossimi mesi, tuttavia, il portfolio si arricchirà di una batteria indipendente espandibile, ovvero Segway Cube-BTX-1000, e di due pannelli solari, Segway Solar Panel SP100 (100W) e Segway Solar Panel SP200 (200W).

La linea Segway Cube incorpora un design a batterie modulari impilate, che consente di aggiungere senza problemi fino a cinque moduli batteria. Questa configurazione è in grado di essere impiegata in un’ampia gamma di scenari, che vanno dall’uso personale al soddisfacimento delle esigenze energetiche di un’abitazione.

I due dispositivi vantano di una potenza ultra-elevata di 2.200W AC. In particolare, servono a regolare in modo intelligente l’alimentazione degli apparecchi elettrici collegati per evitare il sovraccarico. Sono infatti in grado di supportare dispositivi con un consumo di energia fino a 4.400W, rispetto a un utilizzo medio giornaliero di elettricità da parte delle famiglie di circa 3.000W.

La serie Segway Cube utilizza una lega di magnesio come scheletro, che assieme alle celle di alimentazione di tipo automobilistico garantiscono una protezione interna completa del prodotto. La certificazione IPX3, poi, garantisce la possibilità di proteggere il dispositivo dagli spruzzi d’acqua. Infine, grazie alla porta di ricarica DC MPPT da 800W, è supportata anche la ricarica in auto o solare.

La serie Segway Cube è disponibile in pre-ordine esclusivamente sul negozio online ufficiale

Segway.com: il Cube 1000 costerà 379 euro, mentre il Cube 2000 ne costerà 599. I primi pre-ordini riceveranno anche un pannello solare in omaggio.