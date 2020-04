Con cancellazione attiva del rumore, ergonomia ottimizzata e una durata della batteria di 7 ore, che può essere estesa fino a 28 ore con la custodia di ricarica in dotazione, le nuove Sennheiser Momentum True Wireless 2 si pongono all’attenzione degli appassionati di musica più esigenti.

I nuovi auricolari stereo senza fili dell’azienda tedesca dispongono di altoparlanti dinamici da 7 mm per una resa sonora di qualità e un’equilibrata riproduzione delle frequenze audio, gestibile grazie all’app Sennheiser Smart Control (che permette anche l’aggiornamento del firmware e la personalizzazione dell’interfaccia touch di comando).

Il sistema attivo di cancellazione del rumore non solo è in grado di fornire un ascolto confortevole isolando acusticamente l’utente dal contesto sonoro circostante ma, all’occorrenza, può consentirgli di ascoltare anche ciò che vi è attorno, attivando la funzione “Transparent Hearing”.

Per interagire con le cuffie è presente un controllo touch personalizzabile mentre per consentire chiamate nitide e confortevoli sono presenti due microfoni con la tecnologia “Beamforming”. Per risparmiare energia è invece presente la funzione “Smart Pause” che mette in pausa automaticamente la riproduzione musicale se l’utente toglie gli auricolari.

La connettività è garantita dal Bluetooth 5.1 con compatibilità ai protocolli AAC e Qualcomm AptX. Le nuove Sennheiser Momentum True Wireless 2 vantano poi la certificazione IPX4. Saranno disponibili in colore nero nel corso del mese al prezzo consigliato di 299 euro.