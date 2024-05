Sideload su iOS 17.4: Tutto ciò che c’è da sapere e come utilizzare store alternativi

Scopri come eseguire il sideload delle app su iOS 17.4 ed installare app e giochi da store alternativi.

Con il rilascio di iOS 17.4, Apple ha finalmente aperto le porte al sideload su iPhone, una funzionalità lungamente attesa sia dagli utenti più esperti che dagli sviluppatori. Questa modifica storica rappresenta una svolta significativa per l’ecosistema Apple, introducendo una maggiore flessibilità e libertà nella scelta delle app da installare. In questo articolo cercheremo di rispondere ai dubbi legittimi su cosa sia il sideload, come utilizzarlo e quali benefici e svantaggi possa introdurre su iOS.

Che cos’è il sideload di iOS 17?

Il sideload è il processo di installazione di un’app su un dispositivo iOS al di fuori dell’App Store ufficiale. In precedenza, questa operazione era possibile solo con un jailbreak, procedura che invalidava la garanzia e comportava rischi per la sicurezza del dispositivo.

Dove è disponibile: Il sideload di iOS 17 è disponibile solo in Europa, in conformità al Digital Markets Act (DMA).

Reazioni di Apple: L’azienda ha costantemente sottolineato che questa funzionalità minaccia la sicurezza e la privacy degli utenti europei, insistendo affinché evitino di installare applicazioni e giochi provenienti da fonti esterne all’App Store.

Come mai Apple ha introdotto Il sideloading su iPhone?

Apple ha finalmente ceduto alle pressioni e ha introdotto il sideload su iPhone, una funzionalità che permette agli utenti di installare app da fonti diverse dall’App Store. Ma perché questa svolta epocale?

Le ragioni sono molteplici:

L’Unione Europea ha emanato il Digital Markets Act (DMA), una legge che mira a creare un mercato digitale più competitivo. Il DMA vieta alle aziende dominanti, come Apple, di impedire il sideload di app. Per continuare a vendere iPhone in Europa, Apple ha dovuto adeguarsi.

Il sideload offre agli utenti la possibilità di installare app che non sono disponibili sull’App Store. Questo può includere app di sviluppatori indipendenti, app beta o app che non soddisfano le rigide linee guida di Apple.

Le app installate al di fuori dell’App Store potrebbero non essere soggette alla commissione del 30% di Apple, il che potrebbe portare a prezzi più bassi per gli utenti.

L’introduzione del sideload apre le porte a nuovi sviluppatori e a nuove app, creando un ecosistema più competitivo e favorendo l’innovazione.

Sideloading iOS 17: quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Il sideload di iPhone offre numerosi vantaggi agli utenti iOS:

Maggiore libertà di scelta: Gli utenti possono installare app non disponibili sull’App Store, come emulatori, app per la produttività avanzata o versioni beta di software.

Risparmio di denaro: Alcune app disponibili solo tramite sideload potrebbero essere gratuite o a un prezzo inferiore rispetto alle controparti presenti sull'App Store.

Maggiore controllo: Gli utenti possono installare app open source o modificate con funzionalità aggiuntive.

È importante essere consapevoli dei potenziali rischi associati al sideload di iOS:

Sicurezza: Le app scaricate da fonti non affidabili potrebbero contenere malware o virus che potrebbero danneggiare il dispositivo o rubare dati personali.

Compatibilità: Non tutte le app sono compatibili con il sideload e potrebbero non funzionare correttamente.

Funzionalità limitate: Le app sideload potrebbero non accedere a tutte le funzionalità del dispositivo, come la fotocamera o il microfono.





Come eseguire il sideload delle app su IOS 17.4? [Nessun jailbreak].

Con il rilascio di iOS 17.4 gli utenti possono installare app da fonti alternative all’App Store, ampliando notevolmente le possibilità di scelta e personalizzazione. Tuttavia, con questa nuova libertà arriva anche la responsabilità di scegliere store affidabili e sicuri.

Sicurezza:

La priorità è la sicurezza del dispositivo. Scegli solo store affidabili che adottano rigorosi controlli di sicurezza per le app distribuite.

Assicurati che lo store abbia una buona reputazione e non sia noto per la distribuzione di malware o app dannose.

Assicurati che lo store utilizzi protocolli di sicurezza per proteggere le app da malware e virus.

Tenorshare iCareFone: Da oltre 10 anni il miglior Store sideload alternativo e legale!

Tenorshare iCareFone è un software che permette di installare app su iPhone e iPad senza jailbreak, anche se non sono disponibili sull’App Store. Si tratta, ad oggi, della migliore e più affidabile soluzione per eseguire app di sideloading su iOS 17.4 (o successivi).

Questo può essere utile per:

Provare app non ancora rilasciate al pubblico.

Usare app che sono state bandite dall’App Store.

Avere accesso a versioni beta di software.

Prerequisiti:

Un computer Windows o Mac con installato Tenorshare iCareFone.

Un dispositivo iOS con iOS 17.4 o versione successiva.

Il cavo USB del dispositivo iOS.

Come funziona?

Passo 1. Scarica Tenorshare iCareFone, installalo e avvialo.

Passo 2. Collega il tuo iPhone o iPad al computer. Dall’interfaccia principale, vedrai la sezione di accesso rapido “App”. Seleziona [Gestisci ora].

Passo 3. In questa sezione vedrai alcune app che non sono disponibili sull’App Store o nel tuo paese. Basta fare clic sull’icona di installazione accanto all’app per procedere al download.

In pochi secondi, avrai installato con successo l’app su iPhone o iPad. Potrai fare lo stesso con tutte le altre applicazioni e giochi non disponibili nel tuo paese o su App store. Inoltre, se hai dei file IPA sul PC, potrai tranquillamente installarli in pochi passaggi.

Perché scegliere Tenorshare iCareFone?

Sicurezza e affidabilità: Sviluppato da una società con una comprovata esperienza nel settore software, iCareFone è sicuro da usare e non danneggerà il tuo dispositivo.

Facilità d'uso: L'interfaccia utente intuitiva e la procedura guidata passo-a-passo rendono l'installazione di app un gioco da ragazzi.

Ampia compatibilità: iCareFone supporta tutti i modelli di iPhone e iPad con iOS 17.4 o versioni successive.

Funzionalità avanzate: Oltre al sideload di app, iCareFone offre diverse altre funzionalità per la gestione del tuo dispositivo iOS, come:

Backup e ripristino dei dati.

Rimozione del blocco schermo.

Cancellazione di dati privati.

Trasferimento di dati tra iPhone e computer.

Versione gratuita: Prova iCareFone gratuitamente con la versione che consente di installare fino a 3 app. Se hai bisogno di installare più app, puoi acquistare la versione Pro a un prezzo accessibile.

FAQ

D1. Posso scegliere di non eseguire il sideloading sul mio iPhone?

Assolutamente sì. Il sideload è una funzionalità facoltativa. Se non desideri utilizzarla, puoi semplicemente ignorarla. Non vi è alcun obbligo di installare app al di fuori dell’App Store ufficiale.

D2. Il sideload è disponibile anche per iPad?

Sì, il sideload è disponibile sia per iPhone che per iPad con iOS 17.4 o versioni successive. Il processo di installazione è identico per entrambi i dispositivi. Tuttavia, su iPad ci sono maggiori restrizioni.

D3. Il sideloading di iPhone è sicuro? Perché Apple è contraria?

Il sideload può essere sicuro se si installano app solo da fonti attendibili. Tuttavia, Apple è contraria al sideload per due motivi principali:

Apple teme che il sideload possa aumentare il rischio di malware e virus su iPhone.

Apple vuole mantenere il controllo sull’ecosistema iOS e sull’esperienza utente.

D4. Il sideload esiste anche su Android?

Sì, il sideload è sempre stato possibile su Android. Google ha un approccio più aperto rispetto ad Apple in materia di installazione di app da fonti esterne.

Conclusioni

Il sideload su iOS 17.4 rappresenta una pietra miliare nel panorama tecnologico del 2024. La possibilità di installare store alternativi su iPhone e iPad apre scenari inediti, pur non essendo priva di rischi. La principale preoccupazione di Apple riguarda l’utilizzo di store fasulli che potrebbero diffondere app malevole, minacciando la privacy e i dati degli utenti.

Per cui, per un sideload sicuro e conforme alle linee guida Apple, consigliamo l’utilizzo di un software affidabile come Tenorshare iCareFone. Questa soluzione offre un ambiente sicuro per il download di app, semplificando il processo e garantendo un’integrazione perfetta con il dispositivo.