Gli utenti iPhone preoccupati di aver contratto il Coronavirus possono ora chiedere consiglio a Siri. Nel fine settimana Apple ha aggiornato il suo assistente digitale per offrire un aiuto più completo a chiunque tema di aver contratto il COVID-19. In pratica, se ponete a Siri la domanda: “Ho il Coronavirus?” verranno generate una serie di domande studiate dal Servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti in associazione con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

LE DOMANDE DI SIRI

Dopo aver risposto alle domande (con risposta secca: sì o no) Siri suggerirà quali precauzioni prendere. In caso di basso rischio l’assistente digitale consiglierà di stare attenti a determinati sintomi, ricordando all’utente di lavare le mani regolarmente. Nel caso invece le i condizioni siano pericolose per la vita – in altre parole, se i sintomi includono dolore toracico, difficoltà respiratorie, vertigini, stordimento o linguaggio offuscato – l’assistente consiglierà di consultare immediatamente un medico.

Siri in Italia

Al momento l’aggiornamento è attivo solo negli USA e non è stato ancora tradotto in italiano, anche se lo sarà probabilmente nelle prossime ore. Se porrete una domanda a Siri riceverete questa schermata: