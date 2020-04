Siti di Casino Online: quali sono i migliori?

In Italia ci sono molti siti di gioco online e a volte la cosa più complicata consiste proprio nel scegliere il migliore sito di giochi.



Sarà per provare a scommettere sulla serie A, o alla Champion League o su una partita di tennis, e perchè no sulla boxe, sulla formula 1: quale sito di giochi scegliere tra i più popolari?

Oggi giorno su internet non solo è possibile scommettere online ma ci sono una marea di giochi per divertirsi a scopo ludico o anche per giocare d’azzardo.

Quali sono ad oggi i migliori siti di giochi online?



Con la diffusione di numerosi siti di giochi online volendo sceglierne uno, per giocare consapevolmente, suggeriamo la seguente classifica.

Prima di fare le opportune scelte è sempre opportuno effettuare una comparazione dei migliori siti di casinò online.



Attualmente nei primi posti si posizionano SNAI, 888 Casino e LeoVegas.

In subordine tra i migliori siti di giochi online abbiamo: CasinoSuperlines, Jack Million, StarCasino.be, Unibet, Betway, Gioco Digitale, Eurobet.

Per stimare la classifica di questi siti sono state raccolte un numero impressionante di recensioni.

Su tutte le piattaforme, l’offerta dei giochi è abbastanza variegata ed abbraccia le varie esigenze dei giocatori.



E’ possibile giocare a casinò, a casinò live, fare scommesse, giocare a bingo, o poker.



Se ami i giochi di carte è possibile divertirsi con le seguenti varianti:

scopa premio matto;

la classica e intramontabile scopa,

peppa;

tressette;

burraco;

scala 40



La Scopa è probabilmente il più popolare dei giochi italiani di carte.

Piace a grandi e piccini, è parte integrante della tradizione e tutti almeno una volta hanno giocato a questo emozionante gioco.

Giocare alla Roulette Online

La roulette, famosissimo gioco nato in Francia nel XVIII secolo, è uno dei più amati (se non il più amato) nei casinò di tutto il mondo.

A chi non piace vedere quella pallina girare, sperando che si fermi sui numeri migliori per noi?



La roulette con le sue regole di base molto semplici è in grado di intrattenere ed esaltare masse di giocatori, dal vivo e su internet.

Ecco allora che la roulette online è gettonatissima tra i frequentatori dei casinò online.



Giocare a Blackjack Online

Un altro apprezzatissimo gioco ospitato sulle migliore piattaforme di giochi online come accennavo è il blackjack.

Qui ognuno gioca contro il banco cercando di arrivare a un valore di 21 con le proprie carte, o almeno di avvicinarsi a tale numero.



Se si è ancora legati al gioco nei casinò terrestri, è disponibile anche la nuova versione che permette di provare il blackjack dal vivo, dove online e live si fondono per regalare un’esperienza di gioco unica.

Hai mai sentito parlare dei giochi a slot?

I giochi a slot online sono caratterizzati da una vasta gamma di funzioni uniche che soddisfano i diversi gusti dei giocatori di oggi.



Il concetto di “strategia di slot” è più complicato di quanto sembri.

Per i principianti, gli scrittori di strategie di slot devono fare i conti con un numero schiacciante di miti e idee sbagliate su come funzionano le slot machine.



I progettisti di slot sono bravi a produrre animazioni, effetti e caratteristiche che distraggono i giocatori di slot dal compito che si sta svolgendo: quindi attenzione a non distrarsi!

Sono finiti i giorni in cui la frase “slot machine” si riferiva a un semplice gioco meccanico con tre rulli e immagini rotanti di frutta.

Oggi giorno i giochi a slot sono disponibili in così tante varietà.

Per esempio Gioco Digitale offre come piattaforme di giochi slot:Starburst, Fruit Shop, Big Bad Wolf, Blood Suckers, The Big Easy, Rise of Olympus.

Le ultima novità slot sono:

Space Digger;

Jungle Trouble;

Inferno Joker;

Aldo’s Journey;

Age of the Gods.

Anche la varietà dei giochi slot sul sito SNAI è notevole. E’ possibile giocare a:

Book of Ra Deluxe;

Golden Seven,

Wolf Gold;

Amazon’s Diamonds;

Starmada Exiles;

Sweet Bonanza;

Pirate Gold

Per i veri appassionati su Wolf Gold dal 24 febbraio al 4 marzo per i primi classificati ci sono in palio ben € 25.000 di Bouns.

Giochi online e Lotterie

I migliori giochi di lotterie online sono il Lotto, il Superenalotto, Win For Life.

Il Superenalotto non è solo un gioco storico in Italia, ma anche uno dei più semplici!



Basta scegliere 6 numeri fortunati compresi tra 1 e 90 e provare a centrare la combinazione vincente.



Oggi, il Superenalotto è più divertente che mai perchè il jackpot in palio cresce con grande rapidità ad ogni concorso, avvicinandosi a cifre da capogiro.



Inoltre, oggi si hanno molte più occasioni di ottenere un successo perché si può vincere anche con lo zero con SuperStar e, con l’introduzione delle vincite immediate, si può ottenere un premio in denaro da 25€ prima ancora dell’estrazione.

La vincita immediata verrà subito accreditata sul conto di gioco.



Per giocare online basta registrarsi su uno dei migliori siti di gioco online ed aprire un conto gioco.



Si può giocare da tutti dispositivi mobili e sfidare ogni giorno le ultime estrazioni.