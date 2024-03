Sky Mobile: il nuovo operatore virtuale sfida Iliad. Offerte e costi

Sky debutta nella telefonia con l’operatore virtuale Sky Mobile powered by Fastweb. La nuova compagnia ha di recente svelato tutti i piani per fronteggiare Iliad e gli altri operatori virtuali, attraverso la propria offerta possibile grazie alla collaborazione con Fastweb. La neonata compagnia permette la connettività in 4G (e 5G, con un device compatibile) assicurando il 99% della copertura sul suolo nazionale.

Tre piani e il WiFi

Si può scegliere tra tre piani, ognuno attivabile al costo di 10 euro: Sky Mobile, Sky Mobile Full e Sky Mobile Maxi. Le tre tariffe offrono minuti illimitati e 100 SMS, ma a differenziarsi l’una dall’altra, oltre ai prezzi, la quantità di gigabyte disponibili. Il primo piano, al costo di 7,95€ al mese prevede 150 Gb di traffico dati; la proposta mezzana al costo di 9,95€ al mese, prevede 200 Gb di dati e infine, il piano più costoso (11,95€ al mese) prevede addirittura 300 giga. Ma c’è di più.

L’offerta si estende anche al WiFi, con l’opzione Sky Mobile powered by Fastweb + Sky Wifi. Attivandola online, il costo sarà di 32,85€ al mese per 12 mesi (anziché 37,85€/m) e costo di attivazione Sky Wifi al prezzo di 29€ anziché 49€. Il prezzo varia se si sottoscriverà il piano Full o Maxi, rispettivamente di 34,85€ e 36,85€. Sottoscrivendo questo piano, si potrà ottenere il router e la connessione con fibra al 100%. In questo caso il contratto è però sottoscritto con Fastweb.

Gli extra costi di Sky Mobile

Sky Mobile rende noti anche gli extra-costi non previsti dalla propria offerta. Ad esempio, è previsto un costo di 0,05€ per ogni Sms inviato ulteriore rispetto ai 100 inclusi nell’offerta. Una volta terminati i gigabyte inoltre, si potrà decidere se bloccarne il consumo fino al mese successivo o continuare a navigare. I costi sono di 1 Gb extra al prezzo di 6 euro, attivabile fino al massimo 10 volte in un mese. Oppure si potrà attivare l’opzione 10 Giga+, per disporre di 10 giga aggiuntivi al costo di 6€, ogni mese e disattivabile in qualsiasi momento.

In roaming, in tutti i paesi dell’UE, nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina si avranno a disposizione 9 Giga di dati per Sky Mobile powered by Fastweb, e 11 GB di dati per Sky Mobile Full e Maxi, oltre a minuti illimitati e 100 SMS da utilizzare ogni mese. Al di fuori dell’Unione Europea è però richiesta una spesa a parte, come quella di Fastweb Mobile.

C’è anche SkyGo

Chi desidera avere sempre con sé i contenuti di Sky, anche su smartphone, potrà contare su SkyGo. Per 30 giorni, al costo di 9 euro, si potrà godere dei contenuti offerti dalla piattaforma, per decidere poi se continuare oppure no.