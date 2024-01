Smartphone: 2023 debole, ma il rimbalzo è già partito [Canalys]

Le spedizioni di smartphone nel 2023 sono state pari a 1,142 miliardi, il peggior risultato degli ultimi 11 anni. È quanto afferma Canalys nella sua ultima analisi di mercato.



Apple – come confermato qualche settimana fa anche da IDC – ha conquistato il primo posto della classifica dei produttori di smartphone per la prima volta nella storia, dopo un anno in cui il suo principale concorrente, Samsung, ha perso il 13%.

Il periodo natalizio è stato positivo per il settore, con un aumento dell’8%, un importante segno di ripresa secondo gli analisti.

Il mercato degli smartphone ha subito gravi difficoltà, ma la ripresa della domanda nei mercati emergenti ha guidato la ripresa globale nella seconda metà dell’anno, ha commentato Sanyam Chaurasia, analista senior di Canalys.

L’America Latina, l’Africa e il Medio Oriente hanno registrato una crescita su base annua delle spedizioni, compensando in gran parte il calo nel resto del mondo (Asia Pacifico, Cina continentale, Europa e Nord America).



Transsion (proprietaria dei brand iTel, Infinix e Tecno) e Xiaomi hanno beneficiato di tale rimbalzo, ottenendo un notevole incremento nel periodo ottobre-dicembre 2023. L’aumento della domanda ha spinto Transion al quarto posto nel quarto trimestre del 2023.

Il mercato, nel suo complesso, ha registrato un calo, ma le scorte arretrate non rappresentano più un problema importante e i prezzi dei componenti che si sono abbassati dovrebbero consentire ai venditori di sostenere misure di incentivi più flessibili per i consumatori.



Guardando i numeri grezzi, Apple e Samsung rimangono i leader di mercato a livello globale, seguiti da Xiaomi al terzo e Oppo al quarto. Aziende come vivo e Honor hanno appena lanciato i loro flagship e dovrebbero sfidare Transsion per un posto nella Top 5.

L’anno 2024 dovrebbe vedere i produttori andare in due direzioni strategiche: investire nell’intelligenza artificiale sui dispositivi ed espandere le spedizioni di fascia medio-bassa. Samsung ha appena lanciato i suoi smartphone Galaxy S24 con la Galaxy AI, mentre molte aziende cinesi hanno lanciato nuovi modelli sul mercato interno; il prossimo passo sarà l’espansione a livello internazionale.