Smartphone pieghevoli: +44% nel 2023

Trendforce ha pubblicato un rapporto secondo il quale le spedizioni di dispositivi pieghevoli aumenteranno del 44% su base annua nel 2023.

La crescita delle vendite influenzerà anche il mercato delle cerniere per i foldable Oled e raggiungerà i 500 milioni di dollari. L’anno scorso sono stati spediti 12,8 milioni di smartphone pieghevoli, una cifra destinata a raggiungere e superare i 18,5 milioni nel 2023.

Samsung ha venduto l’82% di tutti i dispositivi pieghevoli nel 2022 e si conferma leader assoluto del mercato: altri produttori, come Xiaomi, Oppo e vivo commercializzano infatti per il momento i loro dispositivi quasi esclusivamente nel mercato cinese e in quantità limitate.

I numeri sulle vendite di pieghevoli sono in realtà un dato che si evince da un’analisi più profonda di Trendforce, che guarda principalmente al mercato delle cerniere per smartphone.

Attualmente esistono due tipi di cerniere definite in termini tecnici dal mercato come “teardrop shaped” e “U-shaped” (letteralmente a forma di goccia e a forma di U). La prima contiene molte parti complesse e costa molto di più della seconda.

L’analisi prevede che con l’aumentare del tasso di penetrazione dei modelli pieghevoli, i produttori cercheranno componenti sempre più convenienti, a partire dalla cerniera. Il mercato complessivo delle cerniere raggiungerà i 500 milioni di dollari, in crescita del 14,6% su base annua.

I protagonisti sono KH Vatech e S-connect, entrambi fornitori di cerniere a forma di U per Samsung. I marchi che hanno adottato la cerniera più complessa stanno lavorando con produttori come Amphenol e Asia Vital Components.

Anche i produttori di display stanno mettendo a disposizione il loro know-how per la produzione di cerniere pieghevoli. Ciò semplificherà la produzione e ne migliorerà la durata.

L’analisi di Trendforce si conclude sottolineando la maggiore preoccupazione dei consumatori che si accingono ad acquistare uno smartphone foldable: si tratta della piega del display, che si trova al centro del pannello pieghevole. Samsung, fra tutti, è a conoscenza di questo problema, e dovrà scegliere se continuare a utilizzare la cerniera ad asse singolo sui suoi prossimi modelli (pur tollerando la classica leggera scanalatura sullo schermo) o rivolgersi a sistemi più evoluti, ma anche più costosi.

Come sempre in questi casi, la decisione finale verrà presa con un attento occhio ai costi di produzione.