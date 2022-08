Smartphone foldable: nel 2022 se ne venderanno 16 milioni. Samsung leader incontrastata [Counterpoint]

Quest’anno, il mercato globale degli smartphone pieghevoli – secondo un’analisi di Counterpoint pubblicata proprio in occasione del lancio dei modelli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 – crescerà del 73%: si passerà, secondo la previsione, da 9 milioni di unità vendute nel 2021 a 16 milioni di pezzi.

La forte crescita, fra l’altro, sfida gli attuali venti contrari dell’economia, facendo fondamento sul fatto che il mercato premium continua a mostrare una domanda costante rispetto ad altre fasce che faticano di più. Counterpoint prevede una forte crescita anche per il 2023, con i pieghevoli che dovrebbero raggiungere i 26 milioni di unità.



Insomma, non ci potrebbe essere miglior viatico per Samsung che ha creduto in questo segmento fin dall’inizio, guadagnando un importante vantaggio sui concorrenti.

Durante il primo semestre 2022, infatti, l’azienda di Seul ha confermato il suo dominio nel mercato dei pieghevoli, con il 62% di market share (fonte Smartphone Tracker di Counterpoint, giugno 2022); Huawei e OPPO occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione.

Commentando le prestazioni di Samsung, l’analista Jene Park ha dichiarato: “Samsung ha guidato il mercato sin dall’inizio e pensiamo che il suo dominio continuerà per qualche tempo. Huawei, OPPO, Xiaomi e vivo stanno introducendo nuovi pieghevoli ma sono per lo più confinati al mercato cinese.

Motorola potrebbe essere l’unico contendente in mercati come gli Stati Uniti”.

“Ci aspettiamo che la nuova combinazione Galaxy Fold 4 e Flip 4 prosegua a far crecere la quota di Samsung con vendite vicino a 9 milioni di unità quest’anno. Il secondo semestre dell’anno potrebbe vedere la market share di Samsung sfondare quota 80%”.

Riguardo all’importanza del segmento dei pieghevoli nel mercato globale, Park ha aggiunto: “I pieghevoli non solo apportano un nuovo design agli smartphone – tradizionalmente governati da fattori di forma “barphone” – ma anche offrono più spazio allo schermo. Questo sta crescendo di importanza con l’ampliarsi delle modalità di utilizzo dei dispositivi, utilizzati per l’intrattenimento, il lavoro, la produttività”.