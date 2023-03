Snapdragon 7+ Gen 2, il nuovo chip di fascia media di Qualcomm in arrivo questo mese

Qualcomm ha appena annunciato il rilascio di un nuovo chip di fascia media. Si tratta dello Snapdragon 7+ Gen 2: scelta un po’ strana visto che il 7+ Gen 1 e il 7 Gen 2 non esistono. Tuttavia la compagnia sembra essere interessata a proporre principalmente questa soluzione di livello più elevato per la serie 7, che in effetti dovrebbe portare a svariati miglioramenti.

Lo Snapdragon 7+ Gen 2, infatti, promette un miglioramento nelle performance e nella stabilità rispetto al modello 7 Gen 1 base. La CPU Kryo, infatti, è il 50% più performante di prima, mentre la velocità della GPU Adreno è aumentata addirittura del doppio.

Altre funzionalità del chip includono l’Auto Variable Rate Shading, una tecnologia dedicata al gaming in grado di controllare nei dettagli la risoluzione del gioco, abbassandola parzialmente negli sfondi poco visibili per risparmiare sulle risorse. O ancora, l’intelligenza artificiale, offrendo performance doppie e un risparmio di energia del 40%. Infine la componente fotografica è migliorata, aggiungendo il supporto per scatti a bassa luminosità, sensori a 200 Megapixel e video HDR.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 arriverà prestissimo, proprio questo mese. Potrebbe trattarsi di una soluzione interessante per dispositivi un po’ più economici ma non per questo meno prestanti.