Snapdragon 8 Gen 1+ sarà presentato a maggio e subito adottato da molti smartphone

Da quando è stato annunciato il chipset Snapdragon 8 Gen 1, sono circolate voci su una versione “+”. realizzata con il processo a 4 nm di TSMC, ritenuto da molti tecnici più performante e meno incline a provocare surriscaldamenti.

Insomma, il ricordo dello Snapdragon 888 dello scorso anno, che aveva la forte tendenza a surriscaldarsi è ancora vivo in molti consumatori, nonché un problema ben presente alle aziende.



Secondo le specualzioni che trapelano dagli ambienti industriali sembra che il nuovo SoC dovrebbe essere ufficializzato a maggio.

Come sempre accade, a partire dall’annuncio, saranno parecchi i nuovi smartphone ad adottiare immediatamente il chipset: fra questi ci potrebbero essere dispositivi di Lenovo e Motorola, OnePlus e Xiaomi.

Il nome in codice dello Snapdragon 8 Gen 1 è SM8450 mentre l’8 Gen 1+ sarà identificato come SM8475. Già nella sequenza numerica si nota come Qualcomm si aspetti che il nuovo SoC rappresenti un importante passo avanti rispetto alla versione precedente.

Nello stesso periodo debutteranno anche i nuovi chip della serie 7 e questi, come l’8 Gen 1+, sono già nelle mani dei produttori di smartphone per i test e i preparativi per il lancio dei prossimi prodotti.