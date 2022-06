Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm pubblica per sbaglio la data dell’annuncio

Qualcomm ha appena svelato, apparentemente per errore, la data di uscita del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2. E questa volta arriverà prima del solito. Infatti di norma i lanci dei processori Snapdragon vengono annunciati a dicembre di ogni anno. Ma secondo le informazioni trapelate, questa volta l’evento potrebbe avvenire a novembre.

Per qualche ora, sul sito ufficiale, è infatti comparso un annuncio per l’evento Snapdragon Summit. È stato subito cancellato, ma diversi utenti hanno fatto foto che ora provano l’accaduto. Grazie a questo errore, è praticamente certo che lo Snapdragon 8 Gen 2 sarà rivelato durante il Summit che avrà luogo dal 14 al 17 novembre.

Per quanto riguarda il chip in sé, le voci parlano di una nuova architettura mai vista prima e molto particolare (1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A720 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510), che sarebbe in grado di migliorare le prestazioni del 30% e di offrire un’efficienza energetica molto elevata. Gli smartphone che probabilmente ospiteranno per primi il chip saranno quelli della gamma Xiaomi 13, con molti altri che sicuramente arriveranno l’anno prossimo, come linee di Samsung, OPPO, vivo e OnePlus

Detto questo, le date non sono ancora confermate in via ufficiale. Generalmente, Qualcomm non annuncia le date delle conferenze con tale anticipo, e potrebbero ancora essere soggette a cambiamenti. Anche nel caso peggiore si tratterebbe soltanto di uno spostamento di due settimane, pertanto non bisognerà aspettare molto.