Snapdragon 8 Gen 2: data di presentazione confermata

Il nuovo diamante di Qualcomm arriverà alla fine di quest’anno. A pochi mesi dal lancio dello Snapdragon 8+ Gen 1, la chipmaker dovrebbe svelare la seconda generazione del suo chip top di gamma: lo Snapdragon 8 Gen 2.

Lancio previsto per il 15 novembre

Qualcomm ha ufficializzato la sua conferenza Snapdragon Summit per il 14 novembre. È durante questo importante evento annuale che l’azienda presenta solitamente il suo nuovo SoC per smartphone di fascia alta che equipaggerà tutti i flagship dei nostri marchi preferiti. La conferenza si svolgerà ancora una volta alle Hawaii, a metà strada tra Asia e Nord America, per invitare tutta la stampa di settore e gli attori del settore.

Qualcomm non si accontenterà della presentazione dello Snapdragon 8 Gen 2 durante questo evento. L’azienda è ormai abituata a toccare molte aree della tecnologia. Nel 2021 ha presentato in particolare un chip e una console portatile, nonché tecnologie relative all’audio e ai dispositivi connessi. Anche quest’anno il settore PC potrebbe essere il protagonista dell’evento: sappiamo che Qualcomm vorrebbe dare del filo da torcere ad Apple.

Oltre all’evento Snapdragon Summit, ci aspettiamo il lancio dei chip Intel Raptor Lake (13a generazione), AMD Zen 4 (Ryzen 7000), Apple M2 Pro e M2 Max, per non parlare delle GPU AMD Radeon RX 7000 e della Nvidia GeForce RTX 4000.