Snapdragon 8 Gen 3 costa tanto e rischia di far impennare i prezzi degli smartphone nel 2024

Qualcomm finirà per spingere i suoi partner ancora di più tra le braccia di MediaTek? La domanda può essere ragionevolmente posta poiché questa settimana ci arrivano informazioni interessanti. Apprendiamo, senza troppa sorpresa, che l’azienda ha aumentato significativamente il prezzo del suo Snapdragon 8 Gen 3.

Un prezzo in aumento

Già installato su alcuni modelli premium, come lo Xiaomi 14, il nuovo processore di Qualcomm viene attualmente venduto dall’azienda per 200 dollari ai produttori di smartphone e tablet di fascia alta che desiderano equipaggiarlo sui propri dispositivi. Un aumento di prezzo di circa il 25% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2, stima WCCFTech. In questo contesto, i partner Qualcomm hanno a disposizione solo due opzioni: aumentare il prezzo dei loro prodotti (con il rischio di rallentare le vendite) o ridurre i margini. Una situazione che potrebbe avvantaggiare la concorrenza, e quindi MediaTek e i suoi chip Dimensity in particolare.

Lo Snapdragon più costoso mai lanciato?

Si noti che questo aumento di prezzo era stato previsto. Alcuni mesi fa, un leaker aveva previsto che la produzione del nuovo chip di fascia alta di Qualcomm sarebbe costata più di 160 dollari… mentre lo Snapdragon 8 Gen 2 valeva all’incirca quel prezzo fuori dalla fabbrica secondo le stime condivise l’anno scorso. In questo caso, anche l’Apple A16 Bionic degli iPhone 15 e 15 Plus costerebbe meno da produrre.

Rumors, opinions, and price information of Snapdragon 8 series (835-8Gen3).



Using Chinese currency or Yuan. pic.twitter.com/hBveHDJf98 — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) January 31, 2024

Su Twitter, Mochamad Farido Fanani ha condiviso una tabella avvistata su Weibo che presenta i prezzi (in yuan) di ciascuna generazione di processori premium Snapdragon. Si nota chiaramente un graduale aumento dei prezzi, con un’accelerazione dopo il lancio dello Snapdragon 8 Gen 1 due anni fa. Per fare un confronto, ad esempio lo Snapdragon 888 è stato venduto a 1010 yuan (o poco più di 130 euro), mentre lo Snapdragon 8 Gen 1 è arrivato a 1200 yuan (circa 156 euro). Con il suo prezzo stimato di 1.400 yuan (circa 183 euro), lo Snapdragon 8 Gen 3 raggiunge infatti una pietra miliare.

Abbastanza per spiegare, ad esempio, l’aumento di prezzo osservato quest’anno sul Galaxy S24 Ultra. Il dispositivo viene venduto per 100 dollari in più rispetto al suo predecessore, presumibilmente a causa dello Snapdragon 8 Gen 3 integrato. Capiamo anche meglio perché Samsung ha incluso Exynos 2400 nei suoi Galaxy S24 e S24 Plus. Questa soluzione consente semplicemente di bilanciare i costi.

La reazione negativa per Qualcomm potrebbe tuttavia tardare ad arrivare. Sappiamo che il Dimensity 9400, concorrente dello Snapdragon 8 Gen 3 presso MediaTek, non arriverà sul mercato prima di diversi mesi.