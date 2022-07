Snapdragon rivela la serie Snapdragon W5 Gen 1 per i dispositivi indossabili

Qualcomm svela finalmente due nuovi processori progettati per i dispositivi indossabili. Sono la serie Snapdragon W5 e W5+ Gen 1, entrambi da 4 nm e molto più performanti delle edizioni precedenti.

Tutto sommato, i due processori non avranno moltissime differenze fra di loro. Rispetto ai vecchi microchip (serie 4100), avranno prestazioni due volte maggiori, saranno più piccoli del 40% e consumeranno la metà. Entrambi sono inoltre ottimizzati per il sistema operativo Wear OS 3.

La differenza fra i due chip riguarda il livello delle prestazioni. Il modello W5 Gen 1 di base è progettato per essere utilizzato in smartwatch e dispositivi indossabili di fascia media. Invece il W5+ Gen 1 è la versione premium, pensata per i dispositivi di fascia elevata, e includerà un’unità dedicata al machine learning e un coprocessore per gestire le operazioni in background.

I nuovi processori Snapdragon W5 Gen 1, secondo Qualcomm, renderanno ancora più diffuso l’utilizzo del sistema operativo Wear OS 3. Inoltre ci sono già in lavorazione moltissimi indossabili che utilizzeranno il nuovo chip: sono ben 25 i futuri dispositivi che ne faranno uso. Il primo ad arrivare sarà OPPO Watch 3, seguito a ruota dal Mobvoi TicWatch.