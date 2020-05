Sonos Arc arriva oggi a sorpresa. Il nuovo soundbar del brand, leader nel mondo degli smart speaker – Sonos One il biglietto da visita – e dell’home theater spicca per design e tecnologia. Vediamolo nel dettaglio.

Audio da cinema a casa

Sonos Arc si presenta oggi sul mercato. E colpisce. Perchè è un soundbar premium intelligente per Tv, film, musica e videogiochi che porta nel salotto di casa un audio talmente impeccabile e avvolgente da non avere nulla da invidiare a cinema e teatro. Non a caso Arc è stato ottimizzato con l’aiuto di tecnici del suono vincitori del premio Oscar appositamente per enfatizzare la voce umana. Entrando nel tecnico, è dotato di Dolby Atmos e di ben undici driver a prestazioni elevate per alti definiti, mid-range dinamici e bassi sorprendenti. Il costo? 899 euro.

Controllo con telecomando, app, voce e Apple AirPlay 2

Grazie ad Assistente Google e ad Amazon Alexa già integrato, Sonos Arc permette di riprodurre la musica e i notiziari, impostare la sveglia, ricevere la risposta a qualsiasi domanda, senza alzare un dito. Basta lanciare a voce il comando. Ma per i più tradizionali, non manca la possibilità di gestire tutto quel che si desidera via telecomando, app Sonos e anche Apple AirPlay 2.

Stile di design

Leggera e sottile, la nuova soundbar spicca per stile. La linea è snella e arrotondata, l’immagine è sobria e la colorazione si declina nei classici bianco e nero. Il bello è che si inserisce con armonia in ogni ambiente. L’ingombro è il minimo indispensabile, caratteristica, questa preziosa perché permettere ad Arc di trovare spazio su mensole e mobiletti e anche a parete, senza essere invadente. Al contrario dona un tocco hi-tech all’ambiente che, poi, avvolge con musiche e suoni da cinema. Insomma, un dispositivo tecnologico che cavalca la cresta del complemento d’arredo.