Sony annuncia un visore di realtà mista in collaborazione con Siemens

L’attesissimo visore di realtà mista di Apple lancerà fra poco, ma Sony non ha intenzione di farsi lasciare indietro. Anche loro, infatti, lanceranno un visore dello stesso tipo in collaborazione con Siemens, con un focus sulla creazione di contenuti 3D.

Il visore presenta due microdisplay OLED da 1,3 pollici con risoluzione 4K e copertura del 96% DCI-P3. Sarà alimentato dal processore Snapdragon XR2+ Gen 2 annunciato la scorsa settimana. Il sistema supporta il “rendering diviso”: in parole povere, sarà in grado di dividere il lavoro di rendering fra il visore stesso e il computer con cui è collegato, in modo da ottenere un frame rate sempre stabile. Secondo Sony, il visore offrirà una “resa realistica delle texture degli oggetti 3D e delle espressioni facciali dei personaggi umani” in tempo reale.

Il tracciamento spaziale viene eseguito utilizzando sei telecamere e sensori, che forniscono anche la funzionalità di visione attraverso il video. Il visore sarà dotato di due controller, uno ad anello per la manipolazione degli oggetti in 3D, mentre l’altro è un puntatore per operazioni più precise.

Il visore sarà studiato per il massimo comfort, con un peso contenuto e imbottiture comode per non irritare la testa. La parte anteriore potrà essere sollevata, per passare dal mondo virtuale a quello reale in men che non si dica.

Il nuovo visore di realtà mista di Sony sarà lanciato quest’anno. Al momento il prezzo è ancora sconosciuto.