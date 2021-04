Sony: i nuovi smartphone Xperia saranno presentati il 14 aprile

La gamma 2021 di Sony Xperia sarà presentata mercoledì 14 aprile alle 17:30. Come ormai da un anno a questa parte, l’evento si svolgerà completamente online. Sony terrà un keynote che sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube ufficiale del produttore giapponese.



Cosa possiamo aspettarci di vedere? Per cominciare, l’atteso flagship Xperia 1 III. I leaks non hanno rivelato molto finora, ma è lecito attendersi un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K e il caratteristico rapporto di aspetto 21: 9.

Dovrebbe arrivare anche l’Xperia 10 III che abbiamo visto elencato su Geekbench non molto tempo fa con il chipset Snapdragon 765G e 6 GB di RAM.



Si parla anche di un modello Xperia Compact con un display da 5,5 pollici, anche se non è ancora certo che tale modello sarà distribuito al di fuori del Giappone.

Ovviamente Sony potrebbe sorprenderci con altri dispositivi, ma per questo dovremo aspettare ancora un paio di settimane.