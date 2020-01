Sony Xperia : il prossimo top di gamma avrà un reparto fotografico rivoluzionario

Sony si sta preparando a lanciare nuovi smartphone al MWC 2020, incluso il suo nuovo top di gamma che includerà un reparto fotografico veramente potente. Il nuovo rapporto di OnLeaks menziona “Xperia 1.1” seguendo la numerazione dello scorso anno ed illustrando nel dettaglio la configurazione della fotocamera posteriore del telefono.

Saranno cinque le fotocamere sul retro come si vede nell’immagine in apertura. Troveremo quindi due fotocamere da 12 Megapixel, una da 64 Megapixel, una periscopica e un’ultima ToF da 2 Megapixel.

Entrambe quelle da 12 Megapixel includeranno sensori piuttosto grossi, uno sarà posizionato nella parte superiore e uno nella parte inferiore. Quello in alto includerà un obiettivo da 1./1.5″, mentre quello in basso sfoggerà un sensore da 1/3,4″. Il sensore da 64 Megapixel sarà il secondo in linea dall’alto e sarà una teleobiettivo con uno zoom x5.

Tornando al design, il render mostra un telefono realizzato in metallo e vetro con cornici molto sottili e nessuna notch sul display. Ci saranno poi altoparlanti stereo frontali e uno scanner di impronte digitali di tipo fisico rivolto verso destra.

Sony ospiterà la sua conferenza stampa il prossimo 24 febbraio a Barcellona durante la fiera mobile più importante dell’anno.