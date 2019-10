Sony: le vendite della gamma Xperia mai così basse

E’ noto che la divisione smartphone di Sony sta attraversando un periodo difficile ma nessuno ha mai saputo quanto. Il gigante della tecnologia giapponese ha appena rivelato di essere riuscito a vendere solo 600.000 smartphone nel terzo trimestre del 2019. È una cifra estremamente bassa per un’azienda grande come Sony. In effetti, è anche meno della metà di ciò che ha venduto l’anno scorso (1,6 milioni) nello stesso periodo.

Sony Xperia 5

Vendite pari a 600.000 unità in un trimestre sono una cifra minuscola nel mondo degli smartphone, dove aziende come Xiaomi riescono a vendere la stessa quantità in un minuto. In effetti, anche i nuovi arrivati ​​come Realme sono riusciti a spedire 16 volte questa cifra nell’ultimo trimestre.

Le prestazioni di Sony sono inferiori alle proprie stime. Inizialmente la società prevedeva di vendere 5 milioni di unità nell’anno fiscale a partire dal 1 ° aprile 2019, al 31 marzo 2020. Tuttavia, nel secondo trimestre del 2019, ha deciso di rivedere questa stima a soli 4 milioni di unità. E dopo aver visto la debole performance delle vendite nel trimestre precedente, ha ora rivisto questa cifra a soli 3,5 milioni di unità. Ad essere onesti, questa è ancora una stima ottimistica. Nei due trimestri precedenti a partire dal 1 ° aprile 2019, Sony ha venduto solo 1,5 milioni di unità in totale. Quindi, dovrà vendere molti smartphone nel periodo festivo del 2019 per arrivare a 3,5 milioni entro la fine di marzo 2020.

Il portafoglio di smartphone Sony rimane limitato quest’anno. Le sue versioni più recenti includono il Sony Xperia 5 e Xperia 1 Professional Edition.