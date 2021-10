Sony presenta Xperia Pro-I: cameraphone incredibile ad un prezzo incredibile

Sony potrebbe non essere il produttore più popolare del momento ma il brand giapponese ha ancora molte idee su come distinguersi dalla massa. Al di là del design, questo significa, ad esempio, realizzare un top di gamma compatto, oppure di sviluppare uno smartphone Android pensato per veri professionisti. Un anno dopo l’Xperia Pro, Sony torna alla carica con Xperia Pro-I.

Un sensore da vera macchina fotografica

L’elemento più importante di Sony Xperia Pro-I è senza dubbio il modulo fotografico. Quando Sony parla di rivolgersi ai “professionisti”, il brand parla di creatori di contenuti: fotografi, videografi, vlog, ecc. e per questo motivo, bisogna offrire il meglio.

Troviamo così un sensore Exmor RS da 1 pollice con autofocus a rilevamento di fase e “pixel da 2,4 µm”. Sony annuncia che il sensore è lo stesso presente nella fotocamera compatta Sony RX100 VII, ma “ottimizzato per lo smartphone”. Questo non è l’unico punto in comune con la RX100 VII: Sony ha anche integrato il suo processore di immagini BIONZ X, ancora una volta ottimizzato per i dispositivi mobili.

Xperia Pro-I è il primo smartphone al mondo in grado di filmare in 4K a 120 fotogrammi al secondo.

L’Xperia Pro-I incorpora tre obiettivi. Il principale propone un’ apertura focale variabile da f/2.0 e f/4.0. Inoltre, viene proposto anche un obiettivo da 16 mm f/2.2 e un obiettivo da 50 mm f/2.4, oltre a un sensore iTOF 3D per fornire maggiori informazioni all’elaborazione del software. Tutte le ottiche sono prodotte da Zeiss con trattamento antiriflesso Zeiss T.

Altre caratteristiche hardware

Uno smartphone non è solo una fotocamera e il resto delle funzionalità segue ciò che viene fatto più convenzionalmente sui dispositivi di fascia alta. Troviamo uno schermo OLED da 6,5 ​​​​pollici in formato 21:9 con una definizione leggermente inferiore al 4K: 3840 x 1644 pixel. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz e lo schermo annuncia la compatibilità HDR.

L’Xperia Pro-I incorpora un chip Snapdragon 888 che consente la compatibilità 5G ed è supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione UFS. Lo smartphone consente l’utilizzo di schede micro SDXC fino a 1 TB, si basa su Android 11 ed è alimentato da una batteria da 4500 mAh o dalla porta USB-C compatibile con Power Delivery.

La porta USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbit/s gestisce un trasferimento dati abbastanza veloce di foto e video. Consente inoltre di collegare il telefono a un display esterno tramite HDMI o DisplayPort, con un adattatore compatibile. Infine, lo smartphone incorpora una porta jack da 3,5 mm, che consentirà di collegare un microfono esterno, ad esempio, per migliorare la registrazione del suono.

Prezzo e uscita

Uno smartphone rivolto ai professionisti ha anche un prezzo adatto ai professionisti. Sony annuncia che il suo Xperia Pro-I sarà disponibile all’inizio di dicembre in alcuni paesi selezionati al prezzo di 1799 euro. Il mercato italiano sarà probabilmente coinvolto nel corso del 2022.