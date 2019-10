Sulla scia dell’uscita di Xperia 5, oggi Sony ha annunciato un nuovo dispositivo di fascia media al momento destinato solamente al mercato giapponese: si chiama Xperia 8.



Lo smartphone ha un display 21: 9 con una diagonale da 6 pollici in un body molto simile a quello dell’Xperia 10 ma presenta un vetro Gorilla Glass 6 sia sul davanti sia sul retro. Un’altra novità riguarda la parte posteriore in cui il nuovo Xperia 8 racchiude un sensore fotografico principale da 12 Megapixel F/1.8 oltre a un altro sensore ultragrandangolare da 8 Megapixel F/2.4.

Come detto il display da 6 pollici ha risoluzione FHD+ con ratio 21: 9 e una selfie cam da 8 Megapixel con luminosità F/2.0.

A differenza dei modelli di punta della gamma Xperia, Xperia 8 è dotato di un pannello Lcd. Sul lato destro è presente il pulsante di accensione che integra anche il sensore di riconoscimento delle impronte digitali. In termini di dimensioni, il telefono misura a 158 x 69 x 8,1 mm e pesa 170 grammi.

Il dispositivo integra il chipset Snapdragon 630 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione che può essere ulteriormente esteso tramite lo slot microSD. La batteria ha una capacità di 2.760 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Il telefono è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di protezione IP65/68.

Fra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza del jack per le cuffie da 3,5 mm con LDAC per audio ad alta risoluzione, dell’NFC e di un led di notifica.



Xperia 8 sarà per il momento distribuito in esclusiva solo in Giappone e dovrebbe esordire entro la fine di ottobre a un prezzo di circa 54.000 Yen (circa 505 dollari). Il telefono sarà offerto nei colori bianco, nero, arancione e blu.