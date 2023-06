Sony pronta a rinnovare la sua linea di cuffie: arrivano le WF-1000XM5

Mentre Sony ha presentato la sua ultima generazione di cuffie Bluetooth di fascia alta, le WH-1000XM5, lo scorso anno, il produttore si prepara a rinnovare la sua linea 2023.

Negli ultimi mesi, diversi leak hanno suggerito che Sony stia preparando il lancio delle WF-1000XM5. Questo mercoledì, nuovi indizi indicano un annuncio imminente.

Il sito tedesco WinFuture ha pubblicato diverse immagini di cuffie che sembrano essere i prossimi modelli di fascia alta di Sony. WinFuture rivela anche alcuni dettagli tecnici del WF-1000XM5, nonché le principali differenze con la generazione precedente, il WF-1000XM4. “Le nuove cuffie sono ovviamente leggermente più piccole rispetto ai predecessori e dovrebbero quindi essere molto più comode da indossare”, afferma il sito tedesco.

Sony WF-1000XM5

Inoltre, apprendiamo che questo modello potrebbe vantare un’autonomia di 24 ore, inclusa la batteria integrata nel case, e che tre minuti di ricarica dovrebbero consentire fino a un’ora di utilizzo.

Cuffie Bluetooth multipunto e più leggere

Anche il sito The Walkman Blog ha condiviso informazioni sulle WF-1000XM5. Oltre a un confronto delle dimensioni delle cuffie rispetto alle WF-1000XM4, ha svelato una tabella comparativa tra gli altri modelli di cuffie della gamma Sony, come le Linkbuds, le Linkbuds S o le WF-C500. Questa tabella indica in particolare che le cuffie beneficeranno della riduzione attiva del rumore, della compatibilità con l’audio ad alta risoluzione, 24 ore di autonomia della batteria, 1 ora di ascolto con 3 minuti di ricarica, ricarica wireless Qi, tasti touch, rilevamento delle porte, Bluetooth multipunto e un peso di 5,9 grammi – rispetto ai 7,3 grammi del WF-1000XM4.

Al momento non sappiamo ancora quando verranno presentate ufficialmente. Tuttavia, considerando i leak relativi agli elementi tecnici e di marketing, è probabile che il lancio sia previsto per i prossimi mesi.