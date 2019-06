Sony Xperia 1 sarebbe out-of-stock in alcuni regioni d’Europa. Difficile capire se il fatto sia dovuto alla forte domanda o alla poca offerta. Una cosa è certa: il colore “Purple” sembra quello più apprezzato dai consumatori e, di conseguenza, anche il più difficile da trovare.



Nel Regno Unito il prodotto di Sony Mobile si trova ma con difficoltà. Lo si può acquistare su Amazon (anche se ci sono poche unità disponibili) e su Clove (solo nel colore Nero, il Viola è infatti esaurito). Il sito Very è invece rifornito e dispone solo del colore Purple.



Gli store on-line di Sony Mobile in Germania, Italia, Francia e Spagna sembra hanno tutti l’Xperia 1 ma il colore Purple è esaurito ovunque. Il nero, il grigio e il bianco sono invece disponibili.



In Germania, MediaMarkt offre sia unità di colore viola sia nere, ma i tempi di spedizione sono piuttosto lunghi (9-10 giorni lavorativi).



Il telefono è disponibile in diversi negozi in Norvegia, ma nessuno di questi offre la versione Purple. Coì come in Polonia, Pase nel quale Xperia X1 è disponibile nella sola colorazione nera.