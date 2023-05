Sony Xperia 1 V: il lancio è imminente. Appaiono le prime pubblicità in Asia

Sony sta per presentare il modello di smartphone Xperia 1 V.



Il nuovo flagship è infatti apparso su un cartellone pubblicitario a Hong Kong, rivelando l’allineamento verticale della tripla fotocamera posteriore e la presenza di un’isola ovale che contiene gli obiettivi (più grandi rispetto ai modelli precedenti).



Una foto del cartellone è apparsa su Reddit e ha rivelato che lo slogan del nuovo Xperia 1 sarà “One For All Lights” (uno per tutte le luci) e sarà dotato di una fotocamera con un inedito “doppio sensore a basso rumore di nuova generazione”.

Le precedenti indiscrezioni hanno anche rivelato che Sony starebbe integrando un sensore IMX989 per la cam principale, anche se alla fine potrebbe optare per l’IMX858 perché è l’unica piattaforma che supporta la nuova modalità a basso rumore LN2 in combinazione con il MCSS (Multi-Camera Synchronization System ).



Sony Xperia 1 V sarà mosso – sempre secondo i gossip delle vigilia- da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 con una Ram fino a 16 GB e uno storage fino a 512 GB. Lo schermo del dispositivo sarà un Oled 4K HDR da 6,5″ con refresh rate a 120 Hz, lo stesso già presente sul Sony Xperia 1 IV dello scorso anno.



Per tutti gli altri dettagli, invece, dovremo attendere l’11 maggio, data in cui lo smartphone dovrebbe andare in vendita in Asia. E in Europa? E in Italia? Per ora non ci sono notizie sulla commercializzazione del telefono anche nel nostro Paese.