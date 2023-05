Sparito il sito tedesco di OPPO: la vertenza con Nokia non è ancora risolta

OPPO ultimamente sta attraversando un periodo di difficoltà. Settimana scorsa vi avevamo parlato della chiusura della divisione di produzione dei chip MariSilicon, ma acque ancora più turbolente potrebbero essere all’orizzonte. Infatti, andando a visitare il sito tedesco di OPPO, ci si accorge di qualcosa di molto strano: tutti i prodotti sono spariti.

Tutto ciò che rimane sulla pagina di OPPO tedesca è un’immagine che pubblicizza l’attuale partnership della compagnia con la UEFA Champions League. Sotto però c’è anche una scritta, che avvisa che i prodotti OPPO potrebbero non essere disponibili in Germania.

Che sta succedendo? OPPO sta abbandonando il mercato europeo? La situazione è confusa: da tempo infatti fa la compagnia ha smentito questa possibilità, e in effetti anche la cessazione di produzione dei chip MariSilicon fa parte di una strategia interna che poco avrebbe a che fare con i piani strategici di vendita e con la presenza dell’azienda in Europa.

OPPO potrebbe abbandonare il mercato tedesco, in attesa di una risoluzione della causa su alcune licenze pendente con Nokia.

Per ora, come confermato negli scorsi mesi, le divisioni italiane e spagnole dovrebbero essere quelle su cui OPPO punterà maggiormente. Proprio da qui, come avvenuto con altri produttori negli anni passati, potrebbe ripartire il rilancio.