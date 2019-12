Spostarsi con le app: le 5 più utili da scaricare sullo smartphone

Al giorno d’oggi grazie agli smartphone possiamo fare cose che prima sembravano quasi fantascientifiche. Anche muoversi è diventato più semplice grazie ad alcune applicazioni che facilitano i nostri spostamenti quotidiani. Ora andremo ad analizzarne cinque che possono rivelarsi molto utili in base alle proprie esigenze.

Virail per i viaggi

Quando si ha l’esigenza di spostarsi tra una città e l’altra, c’è un’applicazione che torna davvero utile: Virail, un vero e proprio comparatore di prezzi a disposizione sul nostro smartphone. Come funziona il sito web e la relativa app? Nulla di complesso: una volta scaricata e installata, potremo consultarla per scoprire tutte le opzioni disponibili per raggiungere una certa meta, come ad esempio Roma o Napoli. Qui troveremo varie soluzioni per lo spostamento che comprendono treni, aerei e altri mezzi di trasporto come le auto di BlaBlaCar e i pullman di FlixBus. Potendo mettere il tutto a confronto e comparando costi e durata del viaggio si potrà trovare la soluzione più comoda per noi.

Free2Move per la città

Per muoversi all’interno di una città, invece, risulta molto utile una app come Free2Move, pensata per chi desidera sfruttare le opzioni di car sharing nella propria città. Grazie a questa applicazione è infatti possibile consultare la lista di auto, scooter e bici in sharing, raggruppando tutte le aziende fornitrici principali. Le soluzioni disponibili al momento sono davvero tante e l’app aggiunge spesso nuove opportunità. Sono previste, infatti, delle partnership con le principali aziende del settore per ottenere delle offerte speciali.

MyCicero per i mezzi pubblici

Chi preferisce muoversi con i mezzi pubblici, può utilizzare una delle più famose app in circolazione, ovvero MyCicero. Di cosa si tratta? Di un applicativo indispensabile e molto pratico che permette di comprare i biglietti per metro e autobus direttamente dalla app. E non è tutto: si possono addirittura pagare i parcheggi e le soste cittadine con un semplice click. Comodo no? Un vero e proprio “Cicerone” a disposizione degli utenti per guidarli attraverso la vasta rete dei servizi pubblici.

Parkopedia per le auto

Quelli che si spostano in città con la propria automobile sanno bene che c’è un problema in grado di mandare in crisi chiunque. Si parla ovviamente dei parcheggi, che in alcuni casi sono una merce alquanto rara. Per supportare gli automobilisti in questa difficile missione interviene Parkopedia, una app per smartphone che dà la possibilità di consultare una lista molto ampia di parcheggi. Si tratta di un elenco che a oggi conta oltre 70 milioni di posti auto e che continua ad aggiornarsi giorno dopo giorno, con opzioni di qualsiasi tipo, da quelle gratuite fino ad arrivare ai posteggi a pagamento.

Uber per i taxi

Infine, c’è anche chi vuole o deve prendere un taxi e, in questo ambito, non potevamo non citare Uber, l’app che ha rivoluzionato il mondo dei taxi. Su Uber è infatti possibile prenotare un autista da cellulare, scegliendolo in base a diversi criteri e a seconda della sua vicinanza. C’è anche la possibilità di monitorare gli spostamenti dell’auto prenotata in tempo reale e di lasciare un feedback al termine del servizio offerto. Davvero una soluzione perfetta, per chi desidera una vettura con autista.