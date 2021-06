Spotify annuncia Greenroom, concorrente di Clubhouse e Twitter Spaces

Spotify ha annunciato Greenroom, un nuovo concorrente per la categoria delle app di chat vocale in livestream come Clubhouse e Twitter Spaces.



Sebbene Greenroom agisca sotto il ​​marchio di Spotify, è un’app completamente separata. Funziona con le stesse caratteristiche di base di Twitter Spaces e Clubhouse. Un utente può creare una stanza solo audio mentre gli ascoltatori/spettatori possono sintonizzarsi, partecipare, ascoltare o parlare.

Il creatore della stanza può decidere quali sono gli inerlocutori autorizzati a parlare e quali possono solo ascoltare. Spotify descrive Greenroom come un modo per connettersi con le persone per “partecipare a conversazioni”.

Fra gli argomenti di discussione più gettonati ci sono musica, sport e cultura, ma ogni utente può creare una stanza su altri argomenti con i contennuti più disparati.

Attualmente, Greenroom è disponibile solo in inglese e, come ha chiarito la stessa Spotify, “nei paesi in cui Spotify è disponibile”.

Sia gli utenti iOS sia quelli Android possono già scaricare l’app Greenroom e accedere utilizzando un account Spotify.

Fonte: Spotify