Spotify HiFi: un nuovo servizio di musica con la qualità dei CD

Mentre tutti gli occhi sono puntati sul mercato dello streaming video e sulle prossime mosse di Disney+, il mercato dello streaming musicale rimane competitivo e quindi anche soggetto a grandi innovazioni. Tra tutti i servizi musicali in abbonamento, Qobuz e Tidal sono noti per soddisfare gli audiofili con una qualità di streaming superiore a quella che si può trovare su Spotify, Deezer o Apple Music.

Arriva Spotify HiFi

Durante il suo evento Stream On, Spotify ha alzato il velo su Spotify HiFi. Con questa mossa, l’azienda svedese ha svelato un servizio che offre una qualità di streaming migliore di quanto ci abbia abituato. L’azienda promette la “qualità da CD, con un formato audio losseless, quindi senza perdita di compressione”. L’attuale versione di Spotify viene trasmessa a 320 kbps.

Questo nuovo formato sarà compatibile con tutte le applicazioni Spotify, ma anche con i dispositivi che beneficiano di Spotify Connect. Solo alcune regioni saranno interessate dall’abbonamento e l’azienda non ha ancora annunciato se l’Italia sarà interessata o meno. Il lancio avverrà entro la fine dell’anno.

Possibile aumento di prezzo

Il passaggio a una qualità maggiore non sarà gratuito. Spotify non ha rivelato il prezzo di Spotify Hifi ma ha confermato che questo servizio richiederà un abbonamento mensile. È anche difficile sapere se si tratterà di un abbonamento specifico o se gli attuali abbonati potranno prenderlo in aggiunta alla loro offerta.

Come promemoria, Qobuz e Tidal addebitano per i loro servizi fino a 19,99 euro al mese.