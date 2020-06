Questa mattina, con una conferenza stampa virtuale, Spusu, nuovo operatore mobile virtuale, ha lanciato la sua nuova offerta commerciale.

La parola d’ordine è stata: customer experience, ossia la promessa di fornire ai clienti chiarezza, trasparenza e attenzione. Un servizio di qualità, nessun costo nascosto e un’offerta competitiva. I minuti di conversazione saranno conteggiati al secondo e i dati Internet al Kb. Una promessa più volte reiterata dall’amministratore delegato di Spusu Italia Christian Anton.

Tre offerte: S-ole, M-are e L-una

Tre offerte con i nomi che suggeriscono i pacchetti “Small”, “Medium” e “Large”, al momento tutti in connettività 4G. La novità si chiama Riserva Dati Spusu che permette di accumulare e utilizzare il traffico dati, Sms e i minuti non utilizzati, il mese successivo, con dei massimali differenti per ciacun piano tariffario.

S-ole offrirà 500 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 10 GB di traffico dati e 100 Sms, con la possibilità di accumulare fino a 20 GB di riserva, al prezzo di 7,90 euro al mese.

M-are offre invece 1.000 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 Sms e 15 GB di traffico dati con la possibilità di accumulare fino a 30 GB di riserva, al prezzo di 9,90 euro al mese.

L-una, infine, prevede invece 2.000 minuti, 500 Sms e 50 GB di traffico dati con la possibilità di accumulare fino a 100 GB di riserva al prezzo di 13, 90 euro al mese.

Una promo per i primi tre mesi

Tutti coloro che acquisteranno una Sim Spusu nei primi tre mesi da oggi, avranno la possibilità di godere la piena Riserva Spusu sul proprio piano, anche se in realtà non hanno ancora accumulato minuti, Sms o dati.

Nessun limite verrà posto nell’utilizzo corretto del tethering. In futuro verranno lanciate offerte commerciali dedicate al 5G.

L’offerta è già sottoscrivibile a partire da oggi attraverso il sito Internet spusu.it. La Sim verrà spedita attraverso corriere Bartolini al domicilio dell’abbonato (tempi di consegna: 2 giorni su tutto il territorio nazionale, 4 giorni nelle isole). Costo della consegna: 10 euro. Il quartier generale italiano dell’azienda austriaca è a Milano in via Rizzoli. Il prefisso delle Sim Spusu sarà 3780. Il call center è raggiungibile al numero 379 010 1000.

Al momento l’approccio al mercato italiano sarà completamente digitale, quindi non sono previsti negozi. Ma per il futuro l’idea è di aprire dei flagship store nelle maggiori città italiane.