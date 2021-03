Squadre di calcio: i migliori team che hanno segnato la storia

Quando si parla della storia del calcio, e in particolare delle migliori squadre di calcio, paragonando giocatori di generazioni diverse, si potrebbe correre il rischio di infiammare dei dibattiti infiniti. Il calcio è cambiato durante gli anni e non si può negare che in passato fosse uno sport più lento e fisicamente meno impegnativo rispetto a oggi. Basta guardare una partita degli anni ’60 e una di oggi per comprendere questa differenza.

Nonostante ciò, non si può neanche negare che siano esistite delle squadre considerate particolarmente più forti rispetto alle altre, a dimostrazione anche dei trofei vinti dalle stesse. Una di queste potrebbe essere la formazione Inter triplete allenata da Mourinho, riuscita in un’impresa unica in Italia, ma altrettanto difficile anche a livello europeo dato che solo Barcellona e Bayern Monaco hanno ottenuto questo risultato in tempi recenti.

Migliori squadre di calcio della storia

L’inter di Mourinho è la squadra più recente tra le grandi formazioni che si può dire abbiano lasciato il segno nella storia del calcio europeo, e anche l’unica italiana che abbiamo deciso di inserire nella nostra lista. Ecco quali sono le altre squadre di calcio che hanno segnato la storia secondo noi:

Ajax (1970): tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 l’Ajax ha visto il suo momento più fortunato vincendo sei campionati Eredivisie, tre coppe europee, quattro coppe nazionali e una coppa intercontinentale. La formazione scendeva in campo con un 4-4-3 particolarmente efficiente. Ecco gli undici giocatori principali che hanno segnato la storia con questa squadra: Stuy, Suurbier, Hulshoff, Vasovic, Krol, Haan, Neeskens, Muhren, Swart, Cruyff, Keizer. Da sottolineare che in questi anni Cruyff, grazie alle sue prestazioni da attaccante e finalizzatore ricevette ben 3 palloni d’oro.

Liverpool (1980): tra la fine degli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80, il testimone di migliore squadra passa al Liverpool grazie alla vittoria di sette campionati nazionali, quattro coppe dei campioni, quattro coppe nazionali, una coppa UEFA e una supercoppa. I reds erano particolarmente temuti a livello internazionale soprattutto per lo stile di gioco rapido con passaggi ad un solo tocco, tattica innovativa per quegli anni. I migliori undici giocatori del Liverpool di quegli anni erano Clemence, Neal, Hansen, Thompson, Hughes, Souness, McDermott, Keegan, Kennedy, Dalglish, Rush.

Milan (1990): a cavallo tra anni ’80 e anni ’90, il Milan ha sicuramente lasciato il segno più di qualsiasi altra squadra sia a livello nazionale che internazionale. I rossoneri avevano conquistato due coppe campioni, due coppe intercontinentali, due supercoppe europee, uno scudetto e una supercoppa nazionale nel giro di quattro anni. La formazione che ha fatto sognare i tifosi di questa squadra italiana in quegli anni era composta da Galli, Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini, Colombo, Rijkaard, Ancelotti, Donadoni, Van Basten, Gullit.

Queste sono le tre squadre che insieme all’Inter di Mourinho riteniamo abbiano segnato la storia del calcio. La lista potrebbe essere ancora più lunga inserendo formazioni come Real Madrid del 1960, Barcellona del 2010 o Juventus del 1980 che meritano una citazione, ma non entrano nell’elenco.