Star Wars Day 2020 tra motto, curiosità, offerte e sconti “stellari”

Oggi 4 maggio è lo Star Wars Day. Una ricorrenza che ogni anno arriva puntuale per unire i fan di tutto il globo nella condivisione del proprio amore spassionato per la celeberrima saga. Finora questa giornata era sempre stata accompagnata da parate, eventi e rituali creati in onore dell’universo creato da George Lucas. Mentre quest’anno bisognerà accontentarsi di soluzioni alternative, virtuali e promozionali. Non cambiano, però, lo spirito e il motto dello Star Wars Day: “May the 4th be with you”.

Tutte le curiosità su “May the 4th be with you”

Come mai il 4 maggio? E cosa si cela dietro il famoso motto di Guerre Stellari? Andiamo per ordine e cerchiamo di svelare gli arcani dello Star Wars Day. 4 maggio, tradotto in inglese, si legge may 4th. La famosa espressione del maestro Joda e dei vari Jedi è “Che la forza sia con te”, che, sempre in inglese viene tradotto in “May the force be with you”. Tra l’altro sempre il mese di maggio è quello in cui hanno debuttato per la prima volta tutti i film della saga prima del 2015, quando cioè la data d’uscita è slittata al periodo natalizio. Tornando al motto, contrariamente a quanto si possa immaginare, non è stato partorito dalla mente geniale di George Lucas, bensì da Margaret Thatcher. Fu Lady di Ferro a pronunciarlo per la prima volta durante il discorso di insediamento del 4 maggio del ’79. Ecco svelata la misteriosa origine.

Offerte a tema Guerre Stellari

Sono tante le offerte disponibili solo oggi per festeggiare lo Star Wars Day. I fan e appassionati hanno di che scegliere e divertirsi. Due tra tutte le vie per non perdersi le occasioni. La prima è Mediaworld – da oggi di nuovo aperto – che ha curato una selezione di prodotti dedicati alla saga in sconto speciale per l’occasione. La seconda si trova sul PlayStation Store, dove, per esempio “Star Wars Jedi: Fallen Order” costa 39,99 euro, e non i soliti 69.99 euro di listino. Lo stesso gioco è acquistabile anche in versione per personal computer a 35,99 euro su steam con il 40% di sconto. La Deluxe Edition la si trova invece in scontro del 43%, al costo di 39,89 euro. E questo è solo uno dei molti giochi di Star Wars oggi in offerta.