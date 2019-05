Steam Link di Valve arriva finalmente su iOS

Un anno dopo il grande rifiuto da Apple per “conflitti commerciali”, Steam Link per iOS di Valve è finalmente disponibile per iPhone, iPad e Apple TV.

Il perché di tanto clamore? L’app Steam Link è qui per trasformare gli iPhone, iPad o Apple TV in console di gioco riproducendo i propri giochi preferiti dalla libreria di Steam. L’elemento principale è che Steam Link supporta tutti i principali sistemi operativi per computer: Mac, Windows e Linux.

Non manca il supporto al controller Steam di Valve, un vantaggio per coloro che ne hanno già uno in quanto non è necessario acquistare un controller MFI, gli unici a supportare i dispositivi iOS. Tuttavia, sarà fondamentale una connessione di rete potente.

Ecco come funziona













Steam Link mostrerà tutto quello che compare sul computer sfruttando lo streaming per iPhone, iPad o Apple TV, niente di meno, niente di più.

Per iniziare, installa l’app Steam Link dall’App Store e, se disponi di un Steam Controller con il firmware più recente che supporta le connessioni Bluetooth, dovrai accoppiarlo con il tuo iPhone, iPad o Apple TV.

Guida

Apri l’app Steam sul tuo computer. Sul tuo iPhone, iPad o dispositivo Apple TV, vai su Impostazioni> Bluetooth e abbina Steam Controller. Ora puoi aprire l’app Steam Link, scegliere il Controller Steam o un controller MFI, se ne hai uno, e lasciare che l’app trovi il tuo computer Steam.

Una volta rilevato il tuo computer Steam, l’app Steam Link eseguirà automaticamente un test della potenza di banda della rete per vedere quanto è forte la tua connessione e ti dirà se è lenta, giusta o veloce.

Se si esegue lo streaming su un iPhone o iPad, è anche possibile scegliere di utilizzare i controlli tattili anziché il gamepad. Sono incluse anche le impostazioni standard per la modifica della qualità dello streaming, video, audio e streaming di input e impostazioni avanzate per la modifica della risoluzione e dei limiti di larghezza di banda e per abilitare o disabilitare il video HEVC e l’overlay delle prestazioni.

