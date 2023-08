Su Messenger non si potranno più mandare gli SMS

Una funzione forse non molto utilizzata, ma sicuramente apprezzata da alcuni, di Facebook Messenger era quella di inviare SMS. Diciamo “era”, perché dal prossimo 28 ottobre questo smetterà di essere possibile.

Ciò è riportato scritto nella pagina di supporto di Messenger, che avvisa gli utenti dell’imminente termine del servizio. Da questo momento, per inviare e ricevere messaggi gli utenti dovranno fare affidamento a un’altra applicazione, come WhatsApp, oppure quella di base preinstallata nel proprio sistema.

Non è chiaro il motivo di questo cambiamento: sicuramente l’azienda di Zuckerberg non ha lasciato molti indizi. Alcuni ipotizzano che si tratti di un preludio di cambiamenti ancora più grandi in arrivo su Facebook (e Messenger), forse addirittura la fusione fra i due sistemi. Comunque sia, per gli utenti che utilizzavano assiduamente il servizio risulterà comunque una brutta sorpresa.