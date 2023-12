Su TikTok si potranno finalmente vedere i video in orizzontale

Molti social sono piuttosto lenti ad adattarsi per i nuovi dispositivi, specialmente per i pieghevoli. Instagram, per esempio, si è aggiornato per supportare questo tipo di schermi solo quest’anno. Anche TikTok non era ben adattato agli schermi pieghevoli, ma per fortuna con un aggiornamento è stato tutto risolto.

Il nuovo aggiornamento di TikTok, definito dalla compagnia come un “upgrade completo”, porta davvero molte migliorie. In particolare, è stato aggiunto il supporto per la modalità in orizzontale. Anche se il modo principale di vedere video rimarrà in verticale, ora non sarà più obbligato.

Fra i molti miglioramenti ci sono un feed di video più pulito, che mostra contenuti con maggiore chiarezza; delle barre di navigazione più facili da utilizzare, poste nella parte superiore e inferiore; e infine, naturalmente, il supporto per la visualizzazione in orizzontale.

Gli utenti di tablet e pieghevoli apprezzeranno sicuramente questo aggiornamento, ma anche chi preferisce vedere contenuti in maniera diversa sarà sicuramente contento.