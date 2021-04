Sundar Pichai anticipa annunci “significativi” al Google I/O 2021

L’anno scorso il Google I/O è stato annullato. Quest’anno, invece, si svolgerà il 18, 19 e 20 maggio interamente online. Sundar Pichai, CEO di Alphabet, la società madre di Google sfrutterà l’annuncio dei risultati del primo trimestre per introdurre “annunci e aggiornamenti dei prodotti significativi”.

Un annuncio che segue diverse dichiarazioni secondo cui “le versioni dei prodotti stanno tornando alla normalità” per l’azienda, dopo un anno di adattamento al telelavoro. All’inizio della crisi Covid, gli aggiornamenti a Chrome, Chrome OS e Android avevano subito un piccolo rallentamento, concentrandosi più sulla sicurezza che sulle nuove funzionalità.

Il concorrente di TikTok

Ad oggi non conosciamo quali prodotti ha in serbo il CEO di Alphabet. Tuttavia, possiamo fare affidamento sui prodotti di cui ha parlato durante l’annuncio dei risultati. Sundar Pichai, ad esempio, ha annunciato che YouTube Shorts, la piattaforma lanciata da Google per competere con Tik Tok, ha raggiunto a marzo 6,5 miliardi di visualizzazioni giornaliere. Si tratta di un aumento di 3 miliardi di visualizzazioni giornaliere rispetto alla fine del 2020. Probabilmente ha giocato un ruolo il lancio della sua beta negli Stati Uniti a marzo, dopo un’anteprima in India.

Il CEO ha anche menzionato Other Bets, la parte dell’azienda più innovatrice citando Calico Life Sciences. Questa società di biotecnologie, fondata da Google nel 2013, cerca di “comprendere meglio i fenomeni biologici che controllano l’età e la durata della vita”, con l’obiettivo di “scoprire e sviluppare interventi chirurgici che permettano alle persone di vivere una vita più lunga e più sana”. Sundar Pichai ha così evidenziato il fatto che Calico Life ha annunciato lo scorso febbraio che stava avviando le fasi preliminari del suo programma clinico per le terapie contro il cancro o le malattie neurodegenerative.

Per ciò che riguarda la telefonia, ci sarà anche la prima beta di Android 12 con la spiegazione di tutte le novità.