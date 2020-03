Super Mario, da eroe dei videogame a mattoncino LEGO

Super Mario, lo storico protagonista dei videogiochi Nintendo, diventa mattoncino LEGO per dare vita a un gioco inedito, a cavallo tra videogame innovativo e costruzione tradizionale.

LEGO Super Mario

Appena annunciato ufficialmente l’arrivo di una versione mai vista di Super Mario. Esito dalla collaborazione tra Nintendo e LEGO, non si tratta né di un videogioco né di un tradizionale set di mattoncini, ma di una linea innovativa basata sulla costruzione interattiva. Il simpatico personaggio raccoglierà monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini gialli. La gamma permetterà ai bambini di sperimentare l’ambientazione giocosa del videogame come mai prima d’ora.

Video in anteprima

La partneriship è stata annunciata oggi con un video postato da LEGO Group e Nintendo. Il video, che anticipa quello che i fan troveranno al momento del lancio previsto entro l’anno, mostra un giocatore intento a utilizzare la figura interattiva di Super Mario per raccogliere monete in un gioco reale creato con i mattoncini.

Nuove esperienze di gioco

“Siamo entusiasti di portare Mario nella realtà attraverso il gioco LEGO”, ha affermato Julia Goldin, Direttore Marketing, EVP di LEGO Group. “Con questa esperienza vedremo milioni di bambini giocare in un modo completamente nuovo. Potranno creare e sperimentare giochi con il loro personaggio preferito, grazie alla perfetta integrazione della più recente tecnologia digitale“. “Ho sempre amato i LEGO perché aiutano i bambini a usare l’immaginazione “ ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer of Nintendo. “Il nuovo prodotto combina due diversi stili di gioco: uno in cui puoi costruire liberamente il mondo di Mario e l’altro in cui puoi giocare con Mario nell’ambientazioni create.” Non ci resta che aspettare e vedere, anzi giocare.