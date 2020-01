A differenza dei produttori di dispositivi Android, Apple tende ad assicurare almeno quattro anni di aggiornamenti software ai suoi modelli iPhone e iPad. Spesso, tuttavia, il supporto è esteso ben oltre tale linea temporale e anche iOS 14 e iPadOS 14 non dovrebbero costituire eccezioni.



Il sito francese iPhonesoft pubblica alcune informazioni provenienti da una fonte affidabile che indicano come Apple stia pianificando di aggiornare a iOS 14 anche i dispositivi rilasciati nel 2015. Secondo quanto riferito, ogni iPhone compatibile con iOS 13 supporterà anche iOS 14.

Gli iPhone con iOS 14

Ecco l’elenco completo dei dispositivi compatibili con iOS 14:



• iPhone 11 Pro Max: lanciato a settembre 2019

• iPhone 11 Pro: lanciato a settembre 2019

• iPhone 11: lanciato a settembre 2019

• iPhone XR: lanciato a ottobre 2018

• iPhone XS Max: lanciato a settembre 2018

• iPhone XS: lanciato a settembre 2018

• iPhone X: lanciato a novembre 2017

• iPhone 8 Plus: lanciato a settembre 2017

• iPhone 8: lanciato a settembre 2017

• iPhone 7 Plus: lanciato a settembre 2016

• iPhone 7: lanciato a settembre 2016

• iPhone SE: lanciato a marzo 2016

• iPhone 6s Plus: lanciato a settembre 2015

• iPhone 6s: lanciato a settembre 2015

• iPod Touch (7a generazione), lanciato a maggio 2019



Il supporto sia per iPhone 6s sia per iPhone SE è forse la cosa che sorprende maggiormente considerando l’età dei dispositivi, ma iPhonesoft consiglia prudenza, poiché tale supporto potrebbe non essere garantito se, da qui al WWDC di giugno, evento in cui sarà lanciata la nuova release del sistema operativo, Apple dovesse incontrare problemi di sviluppo.



Una cosa è però certa: tutti gli iPhone 2020 dell’azienda supporteranno la nuova release software. Ciò significa che l’iPhone 9, che debutterà a fine marzo, sarà aggiornabile a iOS 14 a settembre.



iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, dovrebbero invece arrivare sul mercato già con iOS 14 a bordo.

Gli iPad che supporteranno iOS14

Guardando invece agli iPad, solo due modelli dovrebbero perdere il supporto a iPadOS 14.

Apple dovrebbe abbandonare il supporto per l‘iPad Mini 4, lanciato a settembre 2015 con il chipset Apple A8 dell’iPhone 6 all’interno e per l’iPad Air 2, che ha debuttato a ottobre 2014 con la più potente Cpu Apple A8X.



L’elenco di iPad che riceveranno iPadOS 14 dovrebbe pertanto essere questo:



• iPad Pro da 12,9 “e 11” – Lanciato a ottobre 2018

• iPad Pro da 12,9 pollici e 10,5 pollici – Lanciato a giugno 2017

• iPad Pro da 12,9 “e 9,7”: lanciato rispettivamente a settembre 2015 e marzo 2016

• iPad (7a generazione): lanciato a settembre 2019

• iPad (6a generazione): lanciato a marzo 2018

• iPad (5a generazione): lanciato a marzo 2017

• iPad mini (5a generazione): lanciato a marzo 2019

• iPad Air (3a generazione): lanciato a marzo 2019



Ovviamente, Apple dovrebbe anche introdurre il supporto iPadOS 14 per il suo prossimo iPad Pro, che dovrebbe arrivare a fine marzo insieme all’iPhone 9.



L’azienda starebbe anche preparando un iPad Pro da 12,9 pollici premium con supporto alla rete 5G e con un display mini-LED. Questo dispositivo potrebbe debuttare sul mercato a settembre o ottobre 2020, ed avrà il nuovo software preinsallato.