Surfarce Laptop Go 2 ufficiale: si parte da 679€

Mai cambiare rotta quando una cosa funziona. Questo è più o meno ciò che Microsoft ha pensato con il suo nuovo Surface Laptop Go 2 appena annunciato. Il PC portatile ha le stesse caratteristiche del predecessore: leggerezza, versatilità e potenza a un prezzo ridotto.

Dal punto di vista del design è un copia-incolla della prima versione rilasciata più di un anno e mezzo fa. Troviamo lo stesso case in alluminio dei prodotti Surface Laptop e in particolare il Surface Laptop Go iniziale che gli conferisce un aspetto premium. L’ultraportatile di Microsoft dispone delle funzioni Instant On per l’accensione non appena si apre il dispositivo, e soprattutto Windows Hello tramite il lettore di impronte posizionato sul pulsante di accensione (non disponibile sul modello 128/4GB ma su quello con 8 GB di Ram).

Cambia dentro

Per il resto troviamo il touchscreen PixelSense da 12,4 pollici in formato 3:2 (1536×1024 – 148 ppi), una fotocamera HD 720p che Microsoft promette migliorata, due altoparlanti Omnisonic compatibili con Dolby Audio e due microfoni di qualità. L’accento è ancora posto per questo ultraportatile sull’aspetto dell’ufficio e della videoconferenza. L’idea rimane quella di renderlo un dispositivo facile da trasportare (appena 1,1 kg) per lavorare comodamente da qualsiasi luogo.

E se all’esterno rimane identico, è all’interno che notiamo i principali cambiamenti. Surface Laptop Go 2 ora è dotato di un processore Intel Core i5 di 11a generazione e di una batteria che dura una buona giornata (fino a 13,5 ore). Beneficia anche della ricarica rapida tramite la sua porta Surface Connect (80% recuperato in 1 ora di ricarica). Ci sono anche porte USB-A e USB-C, oltre a un jack da 3,5 mm.

Fedele alla sua volontà di offrire componenti sostituibili per una maggiore durata, l’azienda di Redmond aggiunge all’SSD la possibilità di cambiare la tastiera e il trackpad, lo schermo, la batteria o il cavo Surflink.

Surface Laptop Go 2 è offerto sotto Windows 11 Home (disponibili Windows 10 Pro o Windows 11 Pro), con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, accompagnato da 4 o 8 GB di RAM. È anche il primo Surface PC in assoluto a migliorare la propria sicurezza grazie alla presenza della tecnologia Intel “PC secure-core”, che garantisce un utilizzo conforme sotto Windows. Il PC supporta anche Wifi 6 e Bluetooth 5.1 per la connessione.

Abbastanza per rimanere fedele alla sua linea di un prodotto perfetto per la mobilità, promettendo potenza a prezzi inferiori rispetto ai tablet Surface o ai Surface Laptop. Il tutto in un formato leggero e compatto ideale per studenti e famiglie.

Prezzo e uscita

Il dispositivo è disponibile in Glacier Blue, Sand (dorato), Platinum (argento) e ora Sage (verde-grigio). In Italia sarà in vendita il 19 luglio a partire da 679 euro.