Svelate le specifiche del processore Google Tensor

Ancora nuove informazioni sono saltate fuori per quanto riguarda la versione Pro della nuova linea Google Pixel 6. Sapevamo già un gran numero di dettagli su questo modello, ma alcune informazioni non erano ancora chiare. Un grande punto interrogativo erano ad esempio i dettagli riguardo al nuovo chip Google Tensor. Una certificazione su Geekbank ha però fatto luce sul nuovo processore, rendendo note le sue caratteristiche.

La configurazione della CPU mostra 3 raggruppamenti di core: quello più grande composto da due core ad una frequenza di 2,80 GHz, il medio con due core da 2,25 GHz e infine il più piccola da quattro core con una frequenza di 1,80 Ghz. Con tuttà probabilità si parla anche di due paia di cpre Cortex-A78 e quattro core Cortex-A5.

Per quanto riguarda la GPU, sarà utilizzata la Mali-G78, impiegata anche nell’Exynos 2100. Infine, la versione di Pixel 6 Pro testata impiega 12 GB di RAM. Il chip non sembra avere totalizzato punteggi altissimi, ma Google ha già ampiamente manifestato la volontà di dare maggiore priorità all’ottimizzazione rispetto alla potenza di calcolo. Bisognerà attendere fino al lancio del Pixel 6 per sapere cos’ha veramente in serbo il nuovo processore Tensor.